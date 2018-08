Chelsea | Sarri sposta gli allenamenti | «Giocatori | state con i vostri figli»

Chelsea - Sarri sposta gli allenamenti : più tempo ai calciatori per i figli : ... lo scorso gennaio infatti era sempre Sarri a dire che per i calciatori non è facile allenarsi in pieno clima natalizio, mentre i parenti fanno festa, ma per dovere di cronaca occorre ricordare che ...

Chelsea - Sarri sposta gli allenamenti : 'I giocatori stiano con i figli' : ROMA - Maurizio Sarri ha deciso di ritardare l'inizio delle sedute di allenamento per consentire ai giocatori del Chelsea di trascorrere le mattinate con i figli. Ed il clima più rilassato, rispetto ...

Chelsea - Maurizio Sarri sposta gli allenamenti al pomeriggio per lasciare i giocatori con i figli : Cambiare la cultura fuori dal campo per ottenere grandi risultati in campo. Maurizio Sarri non è solo un allenatore. È un "maestro", come lo chiamano i suoi tanti fan sparsi tra Italia e Inghilterra. ...

Chelsea - Sarri promette : 'Smetto di fumare per uno o due anni' : TORINO - È una partenza razzo quella di Sarri in Premier League , che con la sua filosofia di gioco sta facendo letteralmente innamorare i tifosi Blues. ' Sarri ball ', come lo chiamano i suoi ...

Tutti pazzi per il Sarri-ball - il Chelsea vola e l’allenatore è già un idolo : Esordio con il botto per il Chelsea che vola in Premier League, guida la classifica con due vittorie su due (l’ultima contro l’Arsenal) ma soprattutto regala grande spettacolo ai tifosi. Il merito è anche e soprattutto di Maurizio Sarri, l’ex allenatore del Napoli è già un idolo tra i tifosi del Chelsea, il Sarri-ball ha già conquistato Tutti. La squadra gioca già a meraviglia, un calciatore come Hazard continua ad ...

Chelsea - Morata elogia Sarri : "Mai pensato di andare via" e su Conte... : Al termine della vittoria del Chelsea per 3 a 2 contro l'Arsenal, l'ex attaccante di Real e Juve Alvaro Morata ha voluto smentire le voci che lo volevano lontano da Londra: "Non ho mai pensato di ...

Chelsea - Sarri non perde il vizio : sigarette - spente - in panchina nel derby contro l'Arsenal : No, non le ha fumate. Le sue sigarette sono rimaste lì, in panchina, nel loro pacchetto e con l'accendino poggiato sopra. Inutili nel concreto ma utili forse anche un po' per la scaramanzia. Perché ...

Premier League - 2a giornata : Chelsea-Arsenal 3-2 - Sarri batte Emery e vola in testa con il Tottenham : Spettacolo a Londra, con il Chelsea che batte per 3-2 l'Arsenal nella seconda giornata di Premier League. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri, che vanno avanti con Pedro, 9', e Morata,...

Chelsea pazzesco - Sarri è uno spettacolo : gol ed emozioni contro l’Arsenal [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Premier League - Chelsea-Arsenal 3-2 : Sarri vola con Alonso : Ruggisce lo Stamford Bridge. Lo fa per tre volte, ma solo l'ultima è quella buona. Merito di una partita dallo svolgimento imprevedibile. Il Chelsea esce meglio dai blocchi di partenza e, nel giro di ...

Premier League - Chelsea-Arsenal 3-2 : Sarri resta in vetta. Vince anche il Tottenham : LONDRA - Gol ed emozioni a Londra nel derby londinese tra Chelsea e Arsenal . Un derby che sorride a Maurizio Sarri, vittorioso con i suoi 'Blues' e - in attesa delle due squadre di Manchester e del ...

Chelsea - la rivoluzione di Sarri : rimossi i divieti imposti da Conte : Maurizio Sarri non ha mai smesso di ripetere nelle interviste che del calcio non va mai trascurato l'aspetto ludico. I suoi giocatori devono divertirsi in campo e fare gruppo al di fuori, le ...

Chelsea - Sarri cambia la dieta : addio ai divieti di Conte : ROMA - Il Chelsea di Maurizio Sarri è ancora un cantiere aperto, ed è inevitabile che sia così a un mese esatto dalla sua ufficializzazione. La sua impostazione tattica sta gradualmente entrando ...

Sarri ed il mercato del suo Chelsea : “rimpianto Higuain” : Maurizio Sarri avrebbe volentieri acquistato un centravanti per il suo Chelsea, il Pipita Higuain piaceva eccome Maurizio Sarri ha vinto all’esordio con il suo Chelsea, un 3-0 sull’Huddersfield senz’altro convincente. Nel post gara il tecnico ha parlato anche di calciomercato, con qualche piccolo rammarico per non aver preso il Pipita: “La società è stata molto disponibile, abbiamo perso un grande portiere per sua ...