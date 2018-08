Champions | scontri a Liverpool | tifoso della Roma condannato a 2 anni e mezzo di carcere

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) IlDaniele Sciusco è statoa duediper gli incidenti scoppiati vicino allo stadiocittà inglese in occasionesemifinale diLeague del 24 aprile. Ne danno notizia alcuni media locali. In quegli incidenti rimase gravemente ferito ilirlandese Sean Cox anche se, ricordano il Daily Star, Sciusco non ebbe alcuna responsabilità diretta nel suo ferimento. I tafferugli furono ripresi in video.