Catania | Lo Monaco | ' Bandecchi confonde i significati dei verbi azzerare e sospendere'

Serie C - Lo Monaco non ci sta : “rispetto per il Catania” : L’Amministratore Delegato del Calcio Catania Pietro Lo Monaco commenta le più recenti dichiarazioni di Stefano Bandecchi: “Fino a questo momento non abbiamo mai raccolto le provocazioni dei club che si dicono più virtuosi e meritevoli del Calcio Catania ma, registrato l’ennesimo attacco mediatico, è nostro diritto e dovere puntualizzare alcuni concetti. Il signor Bandecchi afferma che “sono state Novara e Catania, ...