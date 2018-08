Cassano | ' Faccio ancora la differenza in Serie A Cerco qualcuno che punti su di me'

calciomercato

: fattela finita diocane... - castel682 : fattela finita diocane... - TuttoMercatoWeb : Cassano: 'Faccio ancora la differenza in A, voglio giocare' -

(Di venerdì 24 agosto 2018) In occasione di un match di beneficenza in favore delle vittime della tragedia di Genova , Antonioè intervenuto ai microfoni di Sky Sport : 'La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un presidente ed un allenatore che possano puntare su di me. IolainA, sono sicuro'.