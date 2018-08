Caso San Paolo | il Napoli risponde a De Magistris

Vi ricordate il commissario Oettinger? Ora minaccia "gravi sanzioni all'Italia" in Caso di mancato pagamento dei contributi Ue : Vi ricordate il commissario Gunther Oettinger? Lo scorso 29 maggio una sua uscita aveva fatto scalpore: "i mercati insegneranno agli italiani a votare", aveva detto durante un'intervista a Deutsche Welle, scatenando polemiche feroci da parte di tutto il mondo politico italiano e non solo. Ora il commissario Ue per il bilancio e le risorse umane torna ad attaccare l'Italia, stavolta in merito all'ipotesi di non pagare i 20 miliardi di contributo ...

“Un bagno di sangue”. Un nuovo Caso choc in Italia : trovata morta a 31 anni : Un ritrovamento horror, un corpo senza vita ritrovato in una pozza di sangue. A fare la scoperta, orribile, un parente della vittima, visibilmente sotto choc dopo essersi trovato di fronte quel terribile spettacolo. Un giallo che ha fatto il giro dei social e che in queste ore potrebbe avvicinarsi a una soluzione quello andato in scena nella città di Arischia, a pochi chilometri da L’Aquila, in Abruzzo. Tutto è successo nel ...

Caso di malasanità a Sulmona - Lega chiede dimissioni Direttore generale Asl1 Tordera : 'Com'è noto anche dai fatti di cronaca, un paziente dal peso di oltre 260 kg dopo esser stato rifiutato da due ospedali, prima Teramo poi il "regionale" San Salvatore dell'Aquila, è stato assistito ...

Volantino contro le donne in curva - il Caso non si sgonfia : "Arrivano sanzioni" : "La giustizia sportiva è partita con le indagini" e "spero lo faccia anche la giustizia ordinaria" dice Uva, direttore...

Sanità - Caso di pertosse in un operatore del Policlinico di Modena : scatta la profilassi : Un caso di pertosse è stato diagnosticato in un operatore sanitario del Policlinico di Modena, dove è scattata la profilassi su pazienti e colleghi entrati in contatto con il paziente. Lo comunica l’azienda ospedaliero-universitaria cittadina, precisando che “nessuno altro paziente o operatore, ad oggi, è risultato sintomatico”. L’episodio – spiega l’Aou – è stato notificato nei giorni scorsi al ...

Daniela Santanché - il Caso della sua maxi pagoda in riva al mare al Twiga. Lei : “Permessi? Ci sono. Non è mica spiaggia qualsiasi” : Al pari delle massaggiatrici abusive e dei venditori ambulanti, anche la senatrice Daniela Santanchè, o meglio, la maxi pagoda che la ospita in questi giorni, è oggetto delle attenzioni della Capitaneria di porto di Viareggio. In vacanza a Marina di Pietrasanta, nell’esclusivo stabilimento balneare Twiga Beach Club, di cui è azionista insieme all’imprenditore Flavio Briatore, la senatrice di Fratelli d’Italia infatti non si rilassa sotto un ...

Sui vaccini il Ddl M5s-Lega. Obbligo e sanzioni solo in Caso di emergenze sanitarie : Il governo tira dritto e presenta sette articoli per rendere l'introduzione dell'Obbligo flessibile. Ma il fronte pro-vax, con presidi e pediatri in testa, non cede -

Serie A - Coni riapre Caso Frosinone-Palermo/ Ultime notizie - "riformulare sanzione" : speranza rosanero : Serie A, Coni riapre caso Frosinone-Palermo: Ultime notizie, il Collegio propone di "riformulare la sanzione" ai ciociari, speranze per il club rosanero(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Vaccini - la proposta di legge M5s-Lega : “Obbligo solo in Caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...

Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in Caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in Caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Caso Skripal - Mosca pronta a rispondere a nuove sanzioni Usa : Le possibili nuove sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia sono "una dichiarazione di guerra economica" e "a questa guerra bisogna rispondere con strumenti economici, politici e, se necessario, di ...

Russia - nuove sanzioni per Caso Skripal. Giù rublo e Borsa : TeleBorsa, - Le nuove sanzioni alla Russia decise dagli Stati Uniti in risposta al caso Skripal deprimono il rublo e parte della Borsa moscovita. La divisa russa è scesa sul dollaro ai minimi da ...

Russia - nuove sanzioni per Caso Skripal. Giù rublo e Borsa : Le nuove sanzioni alla Russia decise dagli Stati Uniti in risposta al caso Skripal deprimono il rublo e parte della Borsa moscovita. La divisa russa è scesa sul dollaro ai minimi da novembre del 2016 ...