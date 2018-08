Caso Diciotti | eritrei in fuga dalla tortura Il ministro aveva promesso | guanti bianchi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : nave Diciotti - il Caso è ancora aperto (24 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si complica la situazione della Diciotti. Pronti almeno 12 avvisi di garanzia. Si sveglia la piccola Chiara. Parla Bennet. (24 agosto 2018).(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Caso Diciotti - posizione Viminale non cambia e governo si compatta : Roma, 23 ago., askanews, - La posizione del Viminale non cambia sul Caso della nave della guardia costiera Diciotti, ferma da tre giorni al porto di Catania con ancora 150 migranti a bordo, e il ...

'Minori ridotti a scheletri'. Caso Diciotti - l'opposizione si scaglia contro Salvini. La situazione : "La politica ha tutta la legittimità di prendere delle decisioni, ma queste decisioni non possono contrastare con quanto previsto dalla Costituzione e dal codice penale", ha detto il procuratore ...

“Minori ridotti a scheletri dopo otto giorni di prigionia”. Caso Diciotti - l’opposizione si scaglia contro Salvini. La situazione : Rinchiusi al buio per otto mesi, denutriti, con alle spalle periodi di detenzione in Libia lunghi anche tre anni. I 27 minori non accompagnati scesi dalla nave Diciotti, ormeggiata da lunedì al porto di Catania, hanno vissuto “orrori incredibili”. Si tratta di 25 ragazzi e due ragazze di età variabile tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta ...

Caso Diciotti - sbarcati i 29 minori. UE ne discute domani : 23 agosto 2018 ore 15.30 - Il vertice sui migranti di domani 24 agosto a Bruxelles per trovare soluzioni di lungo respiro sulla questione sbarchi è aperto "a qualsiasi Stato interessato a trovare soluzione europee" ha detto il portavoce della Commissione Ue, Commissione che replica oggi anche alle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte secondo cui sulle cosiddette quote solo la Francia ha rispettato gli impegni: "all’epoca ...

'L'Italia è meno sola' - diceva Conte sui migranti. Ma il Caso Diciotti dimostra l'opposto : In un post su Facebook del 22 agosto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto: 'Ma l'Europa vuole battere un colpo? Le Istituzioni europee cosa aspettano a intervenire per operare la ...

Matteo Salvini - la voce-bomba sulle dimissioni dopo il Caso Diciotti : ecco tutta la verità : La 'minaccia di dimissioni' di Matteo Salvini . Nelle ore successive allo scontro sulla nave Diciotti , si sono moltiplicati i retroscena relativi alla 'misura estrema' prospettata dal ministro degli ...

9 domande per capire il Caso Diciotti : Una nave della guardia costiera italiana stoppata a Catania; 148 migranti costretti a rimanere a bordo da otto giorni; un braccio di ferro con l’Europa; una crisi istituzionale tra il ministro dell’Interno e il presidente della Camera. E un Paese spaccato in due. 1) Da dove viene la Nave Diciotti? È una nave della Guardia Costiera italiana. Varata nel 2013, è dedicata al maggior generale Ubaldo Diciotti. Uno che combattè in Libia ...

Salvini sul Caso Diciotti : “Tutti illegali sulla nave - non temo nessuno! Voglio il modello australiano!” : Diciotti, Salvini: “Per migranti illegali seguo il modello australiano, non temo assolutamente nulla, ho la coscienza a posto” “Il mio obiettivo è il No Way australiano. sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: “Con Di Maio lavoro ...

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Sul Caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...