Caso Diciotti | da Bruxelles nessuna soluzione e Salvini tira dritto | “Non scende nessuno”

Caso Diciotti - Micciché (FI) contro Salvini : “Non sei razzista - sei str…” : Gianfranco Micciché, presidente dell'Ars, attacca duramente il ministro degli Interni Salvini: "Ti auguro di riuscire a provare vergogna. Non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome. Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stro...".Continua a leggere

Caso Diciotti - Pm domani al Viminale per ascoltare funzionari : Catania, 24 ago., askanews, - domani il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà a Roma per incontrare alcuni funzionari del ministero dell'Interno nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla ...

Caso Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti - no dal Belgio e dall'Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Dall’inizio del Caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti : sono arrivati a bordo di piccole imbarcazioni o velieri, sulle coste pugliesi o calabresi, senza che diventasse un caso The post Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti appeared first on Il Post.

“Non sei razzista - sei sadico e disumano”. Caso Diciotti - per Salvini arriva la bordata da Forza Italia : Continua a tenere banco il Caso Diciotti. Ieri dalla nave sono scesi 27 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, tutti eritrei ad eccezione di una ragazzina proveniente dalla Somalia. “Uno di loro – racconta Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save The Children – presentava ferite di arma da fuoco. Ci hanno raccontato di essere rimasti rinchiusi per otto mesi al buio dentro una stanza o un container, questo ancora non è ...

Caso Diciotti - l’ultimatum di Luigi Di Maio : “Se Ue non decide entro oggi - non verseremo più i 20 miliardi all’anno” : "In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funziona la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura: voglio fare un'altra proposta. Se dalla riunione non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro alla Ue ogni anno", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Di Maio sul Caso Diciotti : "Fico ha diritto di parlare - ma Governo è compatto. Non cerchiamo casus belli - però l'Ue ci prende in giro" : Il Governo italiano non cede sul caso Diciotti. Mentre 150 migranti attendono sulla nave di sapere quale sarà il loro futuro, l'Italia aspetta una risposta dagli altri stati dell'Unione europea. Ieri la Germania si era dichiarata disponibile ad accogliere una parte delle persone a bordo se anche altri Paesi avessero fatto lo stesso. E la decisione degli altri Stati potrebbe essere diffusa oggi, dopo la riunione in programma a Bruxelles.Di ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere

Caso Diciotti - dopo la 'protesta dell'arancino' si mobilita anche la Cgil : Prima ci hanno pensato i catanesi che si sono presentati al porto ognuno con un arancino in mano come segno di accoglienza verso i migranti bloccati sulla Diciotti , poi si è accordata anche la Cgil ...

[L'intervista] De Falco - M5s - : "Il Caso Diciotti indegno per un paese civile. Sbarco o no - quella nave è già territorio italiano…" : Gli occhi d'Italia e d'Europa puntati sul porto di Catania dove per evitare un presunto "problema di ordine pubblico" " lo Sbarco di 177 migranti naufraghi in mare " il ministro dell'Interno ne sta ...

Caso Diciotti - eritrei in fuga dalla tortura. Il ministro aveva promesso : guanti bianchi per i profughi : La stessa liceità o meno d'una politica muscolare sulla immigrazione che raccoglie di qua applausi e di là sgomento passa in secondo piano davanti al tema di oggi: i rifugiati hanno diritto o no a ...