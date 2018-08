Carlo Verdone ad Amatrice | ' Ho riparato da solo la mia casa Via le macerie | serve

A «Hit The Road Man» Carlo Verdone - Maria Grazia Cucinotta e Chiambretti - : Domenica 12 agosto , su Canale 5 in seconda serata, Pascal Vicedomini come sempre accende i riflettori sui grandi protagonisti del mondo dello spettacolo con il suo magazine Hit The Road Man , che in questa puntata incontrerà Carlo Verdone , Maria Grazia Cucinotta , Piero Chiambretti , Nina Zilli e Veronica Berti Bocelli. Inoltre,...