huffingtonpost

: HuffPost: Caporetto diplomatica - MPenikas : HuffPost: Caporetto diplomatica -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Proveranno a indorare la pillola, a cercare una parola, una frase per dimostrare che "siamo stati ascoltati". Ma anche nell'era della post verità non si può￲ arrivare fino al punto di violentarla, la realtà. E la realtà materializzatasi a Bruxelles è che l'"affaire Diciotti" ha rappresentato per l'Italia una, di fronte alla quale anche quel poco che il presidente del Consiglio, l'avvocato Conte, aveva raccolto al Consiglio europeo di fine giugno, appare tanta roba.Nell'Unione europea a Ventotto Stati, appena dodici, meno della metà, hanno partecipato alla riunione tecnica convocata dalla Commissione europea a Bruxelles per cercare una soluzione definitiva al problema dei flussi migratori. E già presenze e assenze sono un segno della disfatta. Ma ciò￲ che suggella la, consumatasi mentre il ...