Calendario Serie A | la seconda giornata | orari | programma partite e come vederle

Calendario Serie A - la seconda giornata su Sky e Dazn : orari anticipi e posticipi : Nel fine settimana torna la Serie A con la seconda giornata. Si disputeranno due match-clou nell'anticipo di sabato 25/8, mentre lunedì sera ci sarà il posticipo. Le altre partite verranno giocate nella serata di domenica 26 agosto. Da quest'anno gli amanti del calcio devono dividersi tra Sky e Dazn per seguire le loro squadre: infatti l'una trasmetterà sette partite mentre l'altra tre. In questa giornata, alla piattaforma di sport on-demand ...

Serie C - il Calendario sarà sorteggiato l’8 settembre : Ufficializzate le date della nuova stagione 2018-2019 per il campionato di Serie C. Il sorteggio del calendario verrà effettuato l'8 settembre. L'articolo Serie C, il calendario sarà sorteggiato l’8 settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario Serie C/ Diretta - oggi l'Assemblea di Lega : l'inizio del campionato è rinviato? : Mercoledì 22 agosto si terrà l'Assemblea di Lega Pro: il presidente Gabriele Gravina ha già comunicato che con tutta probabilità si deciderà di posticipare la compilazione del Calendario(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Seconda giornata Serie A 2018-2019 : Calendario - programma - orari e tv. Come seguire tutte le partite su Sky e Dazn : Nel weekend del 25-27 agosto si disputerà la Seconda giornata della Serie A 2018-2019. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del Calendario - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Calendario Serie A - la prima giornata di campionato : partite in diretta su Sky e Dazn : Dopo il disastro di Genova, accolta la richiesta di Sampdoria e Genoa di rinviare le due partite contro Fiorentina e Milan

Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le date - le giornate - le partite turno per turno. Programma - orari e tv : La Serie A 2018-2019 si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, un campionato caratterizzato dalla presenza di grandi fuoriclasse tra cui spicca Cristiano Ronaldo. Le venti squadre si daranno battaglia nel corso di un’annata davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionanti: si incomincia nel weekend del 18-20 agosto e si terminerà il 26 maggio, in mezzo 38 giornate e tanto show. Si giocherà anche durante le ...

Calendario Serie A calcio femminile 2018-2019 : le date ed il programma. Tutti gli appuntamenti della stagione : Parlare di inizio e fine della stagione 2018-2019 del calcio femminile italiano è quantomeno ardito visto quanto sta succedendo. Il ritorno dei campionati di Serie A e Serie B sotto l’egida della LND sta alimentando tante polemiche e le società iscritte hanno manifestato la propria contrarietà. Non è un caso che la Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, sia stata rinviata a data ...

Calendario Serie A - la prima giornata : orari - programma partite e come vederle : BOLOGNA-SPAL , domenica 18 agosto ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno HD, canale 201, e Sky Sport HD 255, Bologna e Spal hanno chiuso la precedente Serie A separate da un solo punto in classifica, ...

Calendario Serie A1 basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

Calendario Serie A basket 2018-2019 : le date e il programma delle 30 giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...