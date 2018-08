Calciomercato Udinese | Pradè | “investito molto”

Calciomercato Udinese - ecco Teodorczyk : «Voglio fare più gol possibili» : UDINE - L' Udinese presenta ufficialmente alla stampa tre dei suoi nuovi rinforzi: Lukasz Teodorczyk , Nicholas Opoku e Marco D'Alessandro , con Daniele Pradè a fare da padrone di casa. Teodorczyk - "...

Calciomercato Udinese - Vizeu : «Mi manda Zico». Machis : «Missione gol» : UDINE - Giornata di doppia presentazione in casa Udinese , dove hanno preso parola Machis e Vizeu . Il giovane brasiliano non si nasconde: 'Il mio obiettivo è quello di ambientarmi presto ed essere ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : c'è Adnan. D'Alessandro all'Udinese : BERGAMO - Atalanta e Udinese si stringono la mano e mandano in archivio uno scambio ufficiale: Ali Adnan , esterno difensivo, è passato alla corte di Gasperini, mentre D 'Alessandro , esterno ...

Calciomercato : Udinese ha ceduto Danilo al Bologna : Il difensore brasiliano dell’Udinese Danilo Larangeira è stato ceduto in prestito al Bologna. La notizia è stata ufficializzata oggi da Udinese Calcio che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909, per la cessione, nella forma di prestito con obbligo di riscatto per la stagione corrente, del difensore. Danilo era entrato a far parte della rosa bianconera nella stagione 2011/2012. In maglia bianconera friulana ...

Calciomercato 2018/2019 - i top ed i flop di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo e Higuain colpi eccezionali - mosse di Torino - Genoa ed Udinese rischiose : Calciomercato 2018/2019, ultime ore della finestra estiva, sta per concludersi una delle sessioni più scoppiettanti. La Juventus sembra aver aumentato il distacco rispetto alle rivali ma dietro ai bianconeri è grande bagarre con Roma, Napoli, Inter e Milan pronte a dare battaglia, senza dimenticare la Lazio, reduce da una stagione veramente entusiasmante nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Il mercato più importante è ...

Calciomercato Udinese - è testa a testa per l’attacco : mosse a sorpresa : Calciomercato Udinese – L’eliminazione in Coppa Italia ha fatto scattare l’allarme in casa Udinese, la dirigenza è al lavoro per completare la rosa in vista della prossima stagione, l’obiettivo è piazzare un colpo per l’attacco, nelle ultime ore mosse a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i nomi sul taccuino bianconero sono quelli di Munir, classe ’95 del Barcellona che ha ...

