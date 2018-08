CALCIOMERCATO Milinkovic-Lazio | avanti insieme | il serbo sempre più vicino al rinnovo

CALCIOMERCATO Lazio - nuovo assalto del Real Madrid per Milinkovic-Savic : la super offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato della Lazio si è concluso senza il sussulto finale ma il colpo è stato mantenere in rosa Milinkovic-Savic. Forse. Il campionato dei biancocelesti è iniziato con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli ma nelle ultime ore a tenere banco sono nuove voci di mercato. Il Real Madrid cerca ancora un big per sostituire Cristiano Ronaldo e sembra che nella mente di Florentino Perez ci ...

CALCIOMERCATO - Milan su Milinkovic-Savic : Per questo la Gazzetta dello Sport rivela che il Milan ha pronta l'alternativa e se capirà che il laziale è irraggiungibile, virerà su Rabiot . Per cercare un ultimo botto proprio a pochi metri dal ...

LIVE CALCIOMERCATO - tutte le trattative di oggi in DIRETTA : venerdì 17 agosto. Ultimi botti in arrivo - si sbloccherà la questione Milinkovic Savic-Milan? : CLICCA QUI PER tutte LE trattative DEL 16 AGOSTO Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 17 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che ...

CALCIOMERCATO - Milinkovic-Savic : la Lazio aspetta 120 milioni : TORINO - Se non arriveranno 120 milioni di euro sul tavolo di Lotito, la Lazio non cederà Milinkovic-Savic . A poche ore dalla fine del Calciomercato appare sempre più certa la conferma del serbo alla ...

CALCIOMERCATO : Bakayoko nuovo calciatore del Milan - Milinkovic più che una suggestione : È stata un'estate davvero molto calda per la nostra Serie A sul fronte Calciomercato. Diverse le trattative che hanno acceso l'interesse dei tifosi. A partire dall'incredibile sbarco dell'extraterrestre Cristiano Ronaldo nel mondo Juventus all'addio di Bonucci al Milan; la sessione di questa estate ha saputo regalare grandi emozioni al pubblico in attesa della nuova stagione 2018/2019 --Proprio i rossoneri questa mattina hanno ufficializzato ...

CALCIOMERCATO Milan - l’ultima (super) offerta per Milinkovic-Savic : adesso tutto nelle mani di Lotito : Il Milan è alla ricerca dell’ultimo colpo di Calciomercato, un centrocampista in grado di portare al definitivo salto di qualità, l’obiettivo è stato individuato da tempo, si tratta di Milinkovic-Savic. I rossoneri preparano l’ultima super offerta per strappare il sì del presidente della Lazio Lotito: Leonardo sta pensando ad inserire nell’affare una contropartita del valore di 30 milioni che risponde al nome di ...

CALCIOMERCATO : se fosse Milinkovic Savic l’alternativa a Modric? L’Inter ci pensa : Calciomercato INTER- Secondo La Repubblica, se il Real Madrid non mollerà Modric come sembra, l’Inter farà un tentativo con Milinkovic Savic. Milan e Real Madrid sono pronte all’assalto ma anche i nerazzurri potrebbero esserci. Il problema è che Lotito non agevolerà una rivale italiana se non a suon di milioni. Intanto, come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il presidente della Lazio sentenzia da ...

CALCIOMERCATO Lazio : Milinkovic diviso tra Real e rinnovo : MARENFIELD - Un'ora e mezzo di colloquio, seduti a un tavolino sulla terrazza dell'hotel Klosterpforte , quando il buio aveva già circondato il quartier generale della Lazio a Marienfeld . Mercoledì ...

CALCIOMERCATO Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

Il Milan lavora sottotraccia per Milinkovic Savic della Lazio. Leonardo, come scrive "Il Messaggero", avrebbe fatto l'offerta per aggiudicarsi il campione laziale: 30 milioni di euro più Fabio Borini per il prestito e poi 70 milioni di euro per il diritto di riscatto. Lotito e Tare ci stanno pensando…

CALCIOMERCATO Milan - non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...

CALCIOMERCATO Milan - Leonardo : 'Milinkovic-Savic è un sogno impossibile. Nessun contatto con Rabiot' : Nel Maldini day rossonero c'è anche spazio per un po' di Calciomercato. Leonardo, che ha accompagnato insieme al presidente Scaroni l'ex capitano rossonero in conferenza stampa, ha infatti risposto ad ...