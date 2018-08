Calcio | Serie B 2018-2019 | Brescia-Perugia 1-1 Gli umbri acciuffano il pari in pieno

Calcio femminile : sospesi i campionati di Serie A e di Serie B. Il Collegio di Garanzia del Coni deciderà il 7 settembre : “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“. Con questo breve comunicato la LND aveva reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non sarebbe andata in scena ...

Calcio in tv : la serie B : Dopo le polemiche, peraltro tuttora in corso, approda questa sera in campo e quindi in televisione la serie B, al via in questo weekend. Rispetto allo scorso anno la proposta televisiva del campionato ...

Serie A Calcio - seconda giornata : gli orari e il programma tv su Sky e Dazn. La guida completa : La seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si disputerà nel weekend del 25-27 agosto, il prossimo turno del massimo campionato si snoderà così su tre giorni e si giocherà sempre nel tardo pomeriggio o in prima serata, evitando così il sole dell’ora di pranzo o delle 15.00. Questo turno si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante perché ci saranno quattro incontri di cartello davvero molto interessanti, subito ...

Calcio donne nel caos : sospesi Serie A e Serie B : sospesi i campionati di Serie A e B di Calcio femminile fino al 7 settembre. Lo ha stabilito con decreto il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, accogliendo l’istanza cautelare della FederCalcio contro la sentenza della Corte d’appello della Figc con la quale si annullava l’inquadramento della Serie A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario ...

Serie B a 19 squadre - Lo Monaco tuona : “il Calcio è in mano a dei pupari” : Lo Monaco non le manda a dire dopo la decisione della Lega Serie B di optare per un campionato a 19 squadre per la rabbia del Catania Una conferenza stampa molto accesa quella di Lo Monaco in merito al caso Serie B. L’amministratore delegato del Catania ha tuonato contro la decisione di disputare un campionato a 19 squadre, con il club catanese estromesso dalla corsa ai ripescaggi che avrebbe vinto approdando in cadetteria. “Bisogna ...

Pronostici del 24 agosto : Serie B e Calcio estero in evidenza : Tra queste anche Brescia-Perugia, che verrà seguita in cronaca diretta su questo sito. Bayern Monaco-Hoffenheim over 2,5 , ore 20.30, Comincia il massimo campionato tedesco. Il Bayern Monaco vuole ...

Consigli asta FantaCalcio : i nomi da appuntare dopo la prima giornata di serie A : E' andata in archivio la prima giornata di serie A, anche se mancano all'appello Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, le due partite rinviate per la tragedia di Genova. Ed è tempo di analizzare i possibili colpi per il Fantacalcio proprio in virtù di queste prime partite. Chi sono stati i giocatori che si sono messi in luce? Proviamo a dare degli utili Consigli guardando ai tabellini e alle prestazioni dei calciatori. I Consigli per il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta-Frosinone 4-0. Papu Gomez ispiratissimo - ciociari travolti : La sfida tra Atalanta e Frosinone non ha avuto storia: il posticipo della prima giornata di Serie A sorride agli orobici, che travolgono con un netto 4-0 la compagine ciociara. Mattatore della serata “Papu” Gomez: due gol, due assist, partita da incorniciare. Tutta la squadra, causa Europa League, è già in forma, ma l’argentino svetta su tutti: giovedì a Reggio Emilia, contro i danesi del Copenhagen, bisognerà completare ...

Giorgia Meloni parla di Calcio e del caos serie B : Occorre mettere ordine - lo sport è sacro : Sul caos serie B prende posizione, tramite il proprio profilo Facebook, il leader politico di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Di solito non mi occupo molto di calcio, ma mi piace occuparmi di ingiustizie. E credo che impedire che alcune squadre venissero ripescate in B sia stata una forzatura. Perché si tratta di squadre che lo meritano per storia e risultati, e perché le regole non si cambiano in corsa. Ora siamo di fronte al caso unico di ...

FantaCalcio : CR7 in Serie A - Caputo gol e Inglese bomber di provincia : All'appello mancano ancora Atalanta-Frosinone e i due recuperi, Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, ma la prima giornata di Serie A ci ha dato già delle risposte importanti al Fantacalcio. Vediamone ...

Serie B - Balata : "Venerdì si comincia. 19 squadre? Un bene per il sistema Calcio" : Un dibattito lungo, partecipato, appassionato. I calciatori convocati a Roma in rappresentanza di alcune delle 19 società di B su posizioni diverse. L'impossibilità di trovare una sintesi comune. L'...

Calciomercato Torino - due cessioni : Coppola e Procopio in Serie C : Torino - Il Torino ha ceduto due baby elementi nelle Serie inferiori. E' ufficiale il passaggio del portiere Domenico Coppola al Cuneo, mentre il difensore Matteo Procopio andrà a farsi le ossa nella ...