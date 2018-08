CADE FULMINE | INTERROTTI TRENI BOLOGNA-PADOVA Ultime notizie | danni anche a Maniago | in

CADE FULMINE - stop treni Bologna-Padova : ANSA, - BOLOGNA, 24 AGO - Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il ...

Maltempo - CADE un fulmine : stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...

Maltempo : CADE FULMINE - stop ai treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, ...

Porto Cesareo. Fulmine CADE tra i bagnanti : quattro feriti : Ancora il maltempo protagonista dell’agosto 2018. Un Fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e

Paura sulla spiaggia italiana. Fulmine CADE tra i bagnanti : i dettagli : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto fra i bagnanti sull’arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate ...