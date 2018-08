Bundesliga | Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE

Bundesliga al via : Bayern Monaco-Hoffenheim in diretta LIVE. Formazioni ufficiali : Formazioni ufficiali Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e Lewandowski Hoffenheim, 3-5-2, : Baumann; Bicakcic, Vogt, ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Hoffenheim - 1^ Giornata Bundesliga 24-08-18 : All’Allianz Arena, Bayern Monaco e Hoffenheim apriranno le danze della cinquantesima Bundesliga , con i padroni di casa campioni in carica e alla ricerca del settimo titolo consecutivo. I bavaresi non hanno apportato grosse modifiche alla rosa, con l’unico acquisto da segnalare l’ex Schalke Goretska, ma ha una nuova guida in panchina, ovvero Niko Kovac, vecchia bandiera del club e che ha fatto tanto bene con ...

Dal campo profughi alla Bundesliga : il Bayern Monaco acquista Davies : ROMA - Dal campo profughi in Ghana in cui nacque nel 2000 dopo che i suoi genitori erano fuggiti per salvarsi dalla guerra in Liberia alla Bundesliga. Il 17enne naturalizzato canadese Alphonso Davies ,...