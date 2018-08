Bugatti Divo - L' hypercar da 5 milioni debutta in California

Bugatti Divo - Nuovi dettagli dell'hypercar da 5 milioni di euro : La Bugatti ha diramato le prime informazioni sulla Divo, una sportiva d'altissima gamma che sarà prodotta in soli 40 esemplari, ognuno dei quali sarà venduto a cinque milioni di euro più tasse. La nuova hypercar sarà svelata in anteprima mondiale il 24 agosto in California durante il "The Quail - A Motorsports Gathering". Agile e performante. La sportiva stradale prenderà il proprio nome dal pilota degli anni 20 Albert Divo che, al ...

Bugatti Divo - Il teaser del posteriore - video : La Bugatti ha diffuso un nuovo video teaser della Divo, la serie speciale di 40 esemplari che debutterà in California il prossimo 24 agosto. Le immagini sono piuttosto confuse, ma tutto ruota intorno alla grafica dei gruppi ottici posteriori. Fari Led inediti. Uno dei particolari più ricercati e innovativi della Chiron è la grande linea Led posteriore incastonata in un unico elemento metallico, ma la Divo sembra aver abbandonato ...

Bugatti Chiron Divo : 5 milioni di euro per l’hypercar più costosa di sempre : Rispetto alla Chiron “standard” la vettura avrà un’aerodinamica completamente rivista e sarà molto più leggera per l’uso in pista Questo fine agosto, nella splendida cornice del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, dovrebbe essere presentata una versione ancora più estrema e sportiva della Bugatti Chiron, battezzata Chiron Divo. L’indiscrezione arriva da un anonimo che ha partecipato ad un esclusivo evento tenutosi in California dove la ...