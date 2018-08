Brescia | donna uccisa da amante | il video dei suoi ultimi istanti di vita

Diretta / Brescia Perugia streaming video Rai : Donnarumma in copertina. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Brescia Perugia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che allo stadio Rigamonti apre il campionato di Serie B 2018-2019(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Donna scomparsa nel Bresciano - l'amante confessa : 'L'ho uccisa io' : Milano, 20 ago., askanews, - E' stata uccisa dal suo ex amante Manuela Bailo, la Donna di Nave, in provincia di Brescia, scomparsa dal 29 luglio scorso. La svolta nelle indagini, riferisce una nota ...

Manuela Bailo - la donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere : Manuela Bailo, la donna scomparsa il 28 luglio scorso, è stata uccisa dall’ex amante Fabrizio Pasini. Lo ha confessato lo stesso 48enne Bresciano in un interrogatorio avvenuto nella notte di Domenica. L’uomo ha raccontato di aver nascosto il cadavere della 35enne in una cascina abbandonata ad Azzanello, nel Cremonese. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Le indagini non ...

Donna scomparsa : Brescia - l'ex amante confessa l'omicidio : L'ex amante di Manuela Bailo, la 35enne scomparsa a Brescia il 29 luglio, ha confessato di averla uccisa. Fabrizio Pasini, 48enne Bresciano, sindacalista della Uil e collega della giovane, non è riuscito a trattenere il rimorso. L'uomo, tornato ieri dalle vacanze in Sardegna, ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto il cadavere di Manuela. Non solo: Pasini ha fatto anche ritrovare l'auto lasciata dove i due si ...

Brescia - trovato cadavere in una cascina : forse è corpo Manuela - donna scomparsa un mese fa : Il corpo di una giovane donna è stato trovato sotterrato nel giardino di una cascina nel Cremonese e potrebbe trattarsi del cadavere di Manuela Bailo, la 34enne Bresciana di cui non si hanno notizie ...

DIRETTA / Brescia Novara (risultato live 1-0) streaming video e tv : La sblocca Donnarumma : DIRETTA Brescia Novara: info streaming video e tv della partita, in programma questa domenica al Rigamonti e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Donna scomparsa nel Bresciano : partiti da Brescia e non dal lago di Garda gli sms di Manuela : La ragazza è svanita nel nulla da sabato 28 luglio. Sentito in procura, come persona informata sui fatti, l'ex fidanzato e convivente

Diretta/ Brescia Pro Vercelli (risultato live 0-0) streaming video e tv : ci prova Donnarumma! : Diretta Brescia Pro Vercelli info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Donna sparita da una settimana nel Bresciano : i carabinieri aprono un'idagine : E' mistero sulla sorte di una 35enne scomparsa dopo essere partita lo scorso fine settimana per andare al lago: il cellulare è spento dal 30 luglio

Brescia - donna fa domanda all'Inps e scopre di essere morta da 7 anni : Una donna di 57 anni si è presentata agli uffici Inps per fare domanda per il reddito di inclusione e ha scoperto che per l'Istituto di previdenza risultava essere morta 7 anni prima