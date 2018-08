Bologna | Palacio infortunato | tre settimane di stop

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il, a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone, sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo, che ha rimediato uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Trediper l’attaccante argentino, che salterà sicuramente anche la gara da ex con l’Inter e rientrerà dopo la sosta. El Trenza resta ai box. In casasono ora in tre per due maglie in attacco: Destro, Falcinelli e Santander.L'articolo, trediCalcioWeb.