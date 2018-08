Boccia | ' non si può parlare solo di migranti | vogliamo confronto con Governo'

ILVA - DI MAIO “NON ESCLUSO ANNULLAMENTO GARA”/ Ultime notizie : Boccia - “si passi da tattica a strategia” : ILVA, Di MAIO “L’ANNULLAMENTO non è ancora chiuso”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico parla ai microfoni di Rai Tre. “Il tavolo con i sindacati prosegua"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:28:00 GMT)

Ilva - Boccia : se gara non annullabile si vada avanti velocemente : Rimini, 24 ago., askanews, - Del salvataggio e del rilancio di Ilva se ne parla da sei anni, è quindi giunto il momento di "passare dalla tattica alla strategia". Secondo quanto riferito dal ministro ...

Man United - un grande ex Boccia il mercato : '120 milioni spesi - non c'è un difensore' : La società ha investito 120 milioni di sterline per la squadra, ma non ha preso un valido rinforzo in difesa per proteggere quello che al momento è forse il miglior portiere del mondo'.

Piemonte - il Tar annulla la Bocciatura di uno studente : “È dislessico ma non ha avuto il piano didattico personalizzato” : bocciatura sospesa per uno studente dislessico: i compiti di matematica che ha svolto durante l’anno non erano personalizzati come prevede la legge. Lo ha deciso il Tar del Piemonte ordinando che i professori di un liceo scientifico della val di Susa si riuniscano nuovamente in una seduta straordinaria per decidere se ammettere o meno all’anno successivo l’alunno discalculico (disturbo specifico dell’apprendimento che rende più ...

Studente viene Bocciato nonostante sia dislessico : il Tar annulla la decisione : Uno Studente piemontese con discalculia è stato bocciato per le sue difficoltà in matematica: l'insegnante, però, non aveva messo in campo sistemi didattici alternativi previsti per ragazzi con disturbi dell'apprendimento.Continua a leggere

“Bocciato”. Ma Tina Cipollari non bada a spese - il regalo per il figlio è super : Dopo le voci sulla presunta gravidanza – poi smentita – e in attesa che ricominci la guerra mediatica con Gemma Galgani, ecco che Tina Cipollari, la regina di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori. Stavolta c’entra il figlio maggiore che l’opinionista ha avuto dall’ormai ex marito Chicco Nalli, Mattias. Il ragazzino, è stato bocciato e dovrà ripetere la prima media, ciononostante la mamma famosa ha deciso di consolarlo con un regalo molto ...

Foa Bocciato dalla Vigilanza Rai ma Lega e M5s insistono : non si dimetta : Roma, 1 ago., askanews, - Come previsto, la commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai boccia l'indicazione della maggioranza di governo M5s-Lega per nominare Marcello Foa presidente della Rai: ...

Rai - Bocciato Foa presidente In Vigilanza Pd - Leu - Fi non votano : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. Sono stati 22 i pareri favorevoli, oltre a una scheda bianca: servivano invece 27 voti, ovvero invece una maggioranza dei due terzi su 40 componenti della commissione Segui su affaritaliani.it

Pd - Boccia : “Renzi e cena coi suoi all’Aventino? Meglio feste dell’Unità. Con la politica dei maggiordomi non si va lontano” : “Renzi è libero di organizzare le cene che vuole, dove vuole e con chi vuole. Io preferisco le feste dell’Unità. Però era una cena che non mi pareva fosse ludica. Ed è stata comunicata come cena politica per la riorganizzazione del Pd: penso che sia un tentativo, tra i tanti, di Renzi per mostrare i muscoli, per fare vedere che è ancora lui a comandare e a dettare la linea politica. Tutti esercizi che ci riportano a una politica ...

Decreto dignità - i sindacati Bocciano i voucher : 'La svolta sul lavoro non c'è' : 'Luci ed ombre' nel Decreto dignità: il giudizio dei sindacati sul provvedimento che, approvato dalle commissioni lavoro e Finanze della Camera, lunedì approda in Aula, è positivo sul capitolo delle ...

Nunzia De Girolamo/ Il primo incontro con il marito Francesco Boccia (Non disturbare) : Nunzia De Girolamo questa sera si racconta a non disturbare, il programma in seconda serata condotto da Paola Perego. La vita, la carriera e il matrimonio con Francesco Boccia(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Nunzia De Girolamo : "Francesco Boccia? Colpo di fulmine. Silvio Berlusconi non ha più il cellulare" : Nunzia De Girolamo, ex ministro ed ex deputata di Forza Italia, è la seconda ospite di Non disturbare, il programma di interviste al femminile di Paola Perego, in onda, domani 27 luglio 2018, in seconda serata su Rai1. Solare e combattiva, Nunzia De Girolamo si rivela alle telecamere una mamma premurosa e presente. “A dire il vero – ha confessato - sono un po' patetica: da sei anni mi alzo di notte per controllare se respira”.prosegui la ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : “occupati e tutela ambiente”/ Boccia “non hanno alternative” : M5s “valutiamo” : Caos Ilva, Forza Italia vs Di Maio: "il Ministro improvvisa". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà". ArcelorMittal accetta impegni(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:00:00 GMT)