BMW Z4 - Tolti i veli alla nuova roadster

quattroruote

(Di venerdì 24 agosto 2018) A un anno dal debutto della Concept, la BMW ha deciso di tornare a Pebble Beach per presentare in anteprima mondiale la versione di produzione della Z4. Lagenerazione dellaè stata svelata nella sua variante più performante, la M40i, nellallestimento First Edition che caratterizzerà le prime vetture che verranno consegnate a partire dprimavera del prossimo anno. La Casa tedesca diramerà maggiori informazioni tecniche nelle settimane precedenti al Salone di Parigi (4-14 ottobre), dove la due posti porterà al debutto anche le altre motorizzazioni della gamma. Ritornotela. Con la sua terza generazione la Z4 è tornata alle origini: la capote di tela, abbandonata a favore di un hard top retrattile sulla E89, evolve il soft top della prima Z4, la E85, e dellantenata Z3. Lesemplare presentato in California, con carrozzeria in tinta Frozen Orange metallic, ...