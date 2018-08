Bmw Z4 | quella nuova torna all’antico con la capote in tela – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) BMW Z4, atto terzo: è tuttala roadster tedesca, presentata al Concorso di Eleganza di Pebble Beach (California). La terza generazione della sportiva bavarese abbandona il tetto retrattile in lamiera per una più leggera e conturbantein: i puristi ringraziano, la bilancia pure. Sicosì alle origini di modelli come Z1, Z3 e prima edizione della Z4. Il design dell’auto riprende lo stile della BMW Z4 Concept, che era stata svelata proprio lo scorso anno. Al momento sono scarni i dettagli tecnici forniti dal costruttore: è ufficiale solamente che al vertice della gamma siederà la versione M40i First Edition. Quest’ultima si distingue per il taurino motore 6 cilindri in linea turbobenzina di 3 litri e 340 Cv di potenza – capace di far scattare la Z4 da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi – abbinato a un allestimento “di lancio” che rimarrà a listino per pochi mesi ...