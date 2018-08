Bimbo di 3 anni trovato morto nell’asciugatrice Il papà si difende | “Un incidente mentre

Bimbo di 2 anni muore soffocato da acino d'uva : Un Bimbo di due anni è morto soffocato in casa a Leporano, in provincia di Taranto, per aver ingoiato un acino d'uva . L'ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente ma la corsa in ospedale è stata ...

Babysitter costringe Bimbo di 2 anni a fumare poi lo chiude in lavatrice : La donna ha fotografato le sue "bravate" ed ha pubblicato gli scatti sui social network: ora è accusata di violenza sui minori.Continua a leggere

Brescia : rischia di annegare in piscina - rianimato Bimbo di 5 anni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di cinque anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Sirmione, in provincia di Brescia, nel quale si trovava in vacanza con la famiglia. Il bimbo si è allontanato dai genitori, che lo hanno trovato pochi minuti dopo, immerso nella

Bimbo di 5 anni rischia di annegare in piscina - grave : Un Bimbo di quasi 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina del residence di Sirmione, nel Bresciano, dove alloggiava con la famiglia: i genitori non si erano accorti che il figlio era caduto in acqua. E’ stata una bambina a lanciare l’allarme vedendo il piccolo privo di sensi. Un uomo è intervenuto e ha rianimato il bambino, salvato dopo che era andato in arresto cardiaco. Sul posto elisoccorso e ambulanza: il bambino, intubato, ...

Scontro tra auto a Foiano : lievi ferite per mamma e Bimbo di 8 anni : Incidente questa mattina a Foiano della Chiana. Erano le 10,30 quando in via del Filo h 10.30 due auto si sono scontrate. Sul posto sono accorse automedica e ambulanza ed è stato allertato anche l'...

Marco - morto a 7 anni nell'auto trafitta da un palo. Oggi lutto cittadino e funerali del Bimbo : Tutte le iniziative in programma, incluso il concerto della cantautrice Paola Turci e gli altri spettacoli musicali, saranno posticipati e inizieranno dalle 24 in poi.

Miracolo in Giappone : Bimbo di 2 anni sopravvive solo nel bosco per 3 giorni : Miracolo in Giappone: un bimbo di 2 anni ha trascorso 3 giorni da solo nel bosco, dopo essersi perso, ed è stato ritrovato illeso dopo una ricerca disperata da parte di centinaia di volontari. Il piccolo Yoshiki Fujimoto era scomparso domenica mattina nella regione di Yamaguchi mentre passeggiava con il fratello e il nonno: le ricerche hanno coinvolto oltre 160 poliziotti, aiutati da droni ed elicotteri, più centinaia di volontari. E’ ...