Beppe Grillo | ' Vogliamo riprendere in mano le tlc Opposizione? Non c' è | rinfrancata

Opposizioni - dove siete? Beppe Grillo scrive una lettera al Fatto : "Il Governo colma il vuoto e si fa la guerra da solo" : dove siete? Questo chiede Beppe Grillo alle Opposizioni in una lettera pubblicata dal Fatto Quotidiano in cui segnala che il Governo si trova "l'Europa dell'establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure e nessuno sembra mancare all'appello, tranne l'opposizione. Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche e non di costruttori di alternative".Il fondatore del Movimento 5 Stelle ...

Ponte Morandi - Beppe Grillo nel 2014 con i No Gronda : 'Fermiamoli con l'esercito' : La tragedia del Ponte Morandi ha duramente colpito Genova, la citta' di Beppe Grillo, il quale conosce da vicino la situazione relativa al viadotto. Il fondatore del movimento cinque stelle chiede giustizia ma soprattutto la revoca della concessione ad Autostrade. Il comico genovese si addentra nella questione ed in merito al viadotto ne parla come di un'opera malata. Eppure proprio lui quattro anni fa, nel 2014, appoggiò i comitati No Gronda ...

"Io amo Genova". Beppe Grillo sul disastro : "Rivedere tutte le grandi opere" : "Io amo Genova". Questo il titolo del post con cui Beppe Grillo commenta sul suo blog il disastro che ha colpito la sua città, con il crollo del Ponte Marconi, manda un "vaffa" agli sciacalli e chiede al Governo di "rivedere tutte le grandi opere" e di restituire allo Stato le concessioni."La Superba è tagliata in due, in cielo volano gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118, che stanno operando in condizioni estremamente ...

Blog M5s scriveva : "crollo ponte Morandi a Genova? Favoletta"/ Beppe Grillo e 'No Gronda' contro nuove opere : Quando il Blog M5s si scriveva: 'crollo del ponte Morandi a Genova? Una favoletta'. Beppe Grillo e le battaglie con i No Gronda contro l'opera.

Ora Beppe Grillo dichiara guerra all'omeopatia : farà sul serio? : Il fondatore del M5S non ha risparmiato le critiche, auspicando che si smetta di vendere prodotti omeopatici in farmacia. Diversi elettori non hanno gradito