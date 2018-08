Belgio | Raikkonen e le due Mercedes nelle FP2

F1 Belgio - Libere 2 : Raikkonen davanti - Vettel 4° : SPA - Anche nella seconda sessione di Libere a Spa, Ferrari protagonista. Questa volta a staccare il miglior tempo è Kimi Raikkonen che ha fermato il cronometro sull1'43'335. Il finlandese ha ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Molto bene - ma è solo venerdì. Power unit nuova? Non guidavo da tre settimane…” : Kimi Raikkonen è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP del Belgio 2018 siglando il miglior tempo assoluto di giornata. Il finlandese ha brillato nella sessione pomeridiana, interpretando al meglio il circuito di Spa in particolar modo con le gomme supersoft. Il pilota della Ferrari può seriamente ambire a un risultato di prestigio sul tracciato delle Ardenne, lo scandinavo potrebbe dover lottare anche con il compagno di squadra ...

F1 Gp Belgio – Raikkonen il più veloce - ma resta ‘Iceman’ nel post Fp2 : “pole position? Non ne parlo. Ma sul meteo…” : Kimi Raikkonen è il più veloce delle Fp2 ma, come da copione, nessun entusiasmo: per le qualifiche e la gara di Spa niente è ancora deciso Dopo il 4° posto delle Fp1 del mattino, Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 sul tracciato di Spa in prima posizione, piazzando la sua Ferrari davanti al duo Mercedes formato da Hamilton e Bottas. Intervistato nel post Fp2, il pilota finlandese ha comunque preferito utilizzare un low profile (come sempre), ...

F1 Gp Belgio – Vettel sorride a metà : “Raikkonen più contento di me per le Fp2. Power unit? Sono fiducioso” : Sebastian Vettel sorride a metà dopo il 5° posto nelle Fp2 del Gp di Belgio: il pilota della Ferrari resta comunque fiducioso in vista della gara di Spa Terminate le Fp2 sul circuito di Spa (Gp di Belgio), Sebastian Vettel ha visto ‘trasformarsi’ il primo posto delle Fp1 del mattino nella quinta posizione del pomeriggio. Intervistato nel post Fp2, ai microfoni di Sky Sport il pilota tedesco ha potuto sorridere solo a metà: ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen al comando - Vettel quinto : la Ferrari risponde : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un eccellente 1:43.355, precedendo Lewis Hamilton di due decimi, Valtteri Bottas di mezzo secondi, Max Verstappen e Sebastian Vettel di sette decimi. Il tedesco al volante della Rossa ha però incantato sul passo gara, si preannuncia un weekend davvero infuocato a Spa. Di seguito la classifica dei tempi ...

F1 Belgio - Libere 1 : comanda Vettel - Raikkonen è 4° : SPA - Nella prima sessione di prove Libere sul mitico circuito di Spa Sebastian Vettel mette tutti in riga alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva. Il tedesco ha fatto segnare il tempo di 1'44"...