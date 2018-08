Belen condannata per diffamazione Signoretti | ' Superato su Instagram ogni confine'

Belen RODRIGUEZ CONDANNATA PER DIFFAMAZIONE/ Guai con la legge per la showgirl argentina : Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, porta in tribunale BELEN RODRIGUEZ. La showgirl argentina è stata CONDANNATA al risarcimento danni e al pagamento delle spese processuali.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:38:00 GMT)

Belen Rodriguez condannata per diffamazione. Ecco cosa è successo alla show girl : Guai in vista per Belén Rodriguez. Riccardo Signoretti direttore dei settimanali 'Nuovo' e 'Nuovo Tv' ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui racconta la querelle...

Belen Rodriguez condannata per diffamazione dal Tribunale di Milano : ecco cosa è successo : Belen Rodriguez condannata dal Tribunale di Milano per diffamazione. Vediamo cosa è successo nel dettaglio e cerchiamo di capire la faccenda. Che la bella showgirl argentina non abbia un bel feeling con la stampa è risaputo, ma in queste ore arriva la notizia che è stata condannata per diffamazione per quanto accaduto con il giornalista Riccardo Signoretti, direttore, tra l’altro, del settimanale Nuovo. Belen Rodriguez condannata per ...

Belen Rodriguez condannata per diffamazione… : La showgirl non aveva digerito una frase di Maurizio Costanzo, mai smentita. La showgirl argentina Belen è stata condannata dal Tribunale ordinario di Milano per diffamazione e a pagare le spese processuali ai danni di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo. Motivo del contendere era stata una intervista a Maurizio Costanzo che parlava proprio della soubrette, non in termini molto lusinghieri: Non è che ogni ...

Belen Rodriguez condannata per diffamazione ai danni di Riccardo Signoretti : La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata condannata dal Tribunale ordinario di Milano per diffamazione e a pagare le spese processuali ai danni di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo.Motivo del contendere era stata una intervista a Maurizio Costanzo che parlava proprio della soubrette, non in termini molto lusinghieri:prosegui la letturaBelen Rodriguez condannata per diffamazione ai danni di Riccardo ...