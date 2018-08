BEAUTIFUL e UNA VITA raddoppiano la durata a inizio settembre!!!

BEAUTIFUL e Una vita – Agosto 2018 - In vacanza. Ecco quando tornano : Beautiful e Una vita in vacanza: prima la soap opera statunitense, poi la telenovela spagnola, hanno subito un arresto che modificherà la programmazione pomeridiana di Canale 5. Andiamo a scoprire quanto tempo staremo senza di loro e soprattutto quando torneranno in tv! Beautiful e Una vita in vacanza a ferrAgosto, Il segreto rimane invariato Già da una settimana i fan di Beautiful stanno facendo a meno delle vicende di Forrester e Spencer, ...

BEAUTIFUL Creatures - trama cast e curiosità del film tratto dal romanzo ‘La sedicesima luna’ : Una storia d’amore così bella nel nascere da essere maledetta. È Beautiful Creatures, il film in onda giovedì 28 giugno alle 21.25 su Canale 5 basato sul romanzo La sedicesima luna di Kami Garcia e Margaret Stohl. Beautiful Creatures – La sedicesima luna, trailer Beautiful Creatures – La sedicesima luna, trama e cast Il film racconta di Ethan Wate (interpretato da Alden Ehrenreich), un ragazzo che abita in una noiosa ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Sally Spectra è tornata! Una nuova storia con Wyatt? : Sally Spectra è tornata! Il grande rientro è avvenuto nella puntata americana di Beautiful del 15 giugno. Solo tre mesi fa l’attrice Courtney Hope aveva dato la triste notizia del suo addio alla soap. Invece, a quanto pare, i produttori hanno in serbo per la brillante stilista altre nuove ed emozionanti vicende! Andiamo a scoprire le anticipazioni di ciò che stanno vedendo (e che vedranno) gli affezionati d’oltreoceano. Beautiful, ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : SALLY punta una pistola contro… : Ve lo avevamo accennato di recente: nelle attuali puntate americane di Beautiful, il ritorno sulla scena di SALLY Spectra è partito col botto… quello di un colpo d’arma da fuoco! La stilista infatti ha puntato una pistola contro Wyatt Spencer, in piena crisi dopo essere tornata a Los Angeles (e reduce da una fallimentare quanto breve parentesi a New York). Come era facile intuire, le cose con Thomas Forrester non hanno funzionato e ...

BEAUTIFUL - Una Vita e Il Segreto domani - giovedì 14 giugno - non andranno in onda : Novità circa la popolarissima soap americana Beautiful. La soap giovedì 14 giugno 2018 non andrà in onda, vediamo il perché. Beautiful, giovedì 14 giugno non andrà in onda Il motivo è presto detto: i mondiali di calcio di Russia 2018. Canale 5, infatti, seguirà la cerimonia d’apertura del mondiale russo che avverrà proprio nell’orario in cui viene trasmessa la soap americana. La cerimonia di apertura dei mondiali 2018 aprirà i ...