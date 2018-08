Beach walking | perché camminare in spiaggia fa bene

vanityfair

: Sarai sempre la colonna sonora della mia vita... #alba #walking #sun #sea #goodday #goodmorning @ Green Beach Stabi… - lolafanti : Sarai sempre la colonna sonora della mia vita... #alba #walking #sun #sea #goodday #goodmorning @ Green Beach Stabi… - DodoVeneziano : #photorag #hanemule #forsale #spiaggia #mare #sea #beach #walking #time #pass #research #himself #signes #sand… - Lunadasocial : Beach walking, perché fa bene camminare in spiaggia? -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Oltre a prendere il sole, fare il bagno, rilassarsi e giocare a racchettoni, insi possono fare tante attività, tra cui, meglio però se a piedi nudi, sul bagnasciuga o in acqua. Non solo è piacevole, ma è anche salutare. Sono diversi infatti ifici della cosiddetta. LEGGI ANCHEIfici di15 minuti tutti i giorni «senza scarpe sulla sabbia permette al piede di muoversi in maniera naturale e stimola la circolazione. Per ottenere il massimo in termini difici però è importante scegliere orari in cui la temperatura non sia troppo alta, come al mattino presto o nel tardo pomeriggio esul bagnasciugal’acqua crea un ulteriore massaggiofico al piede», spiega Elena Buscone, personal trainer. LEGGI ANCHEDimagrire camminando: il piano di allenamento settimanale Non mancano poi ifici per ilssere ...