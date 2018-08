Basket : Italia in ritiro a Pinzolo : Per la nazionale sono previste sedute di allenamento, a porte aperte, al palazzetto dello sport di Carisolo, Trento, fino al 5 settembre. L'1 settembre, alle 18, è in programma una partita di ...

Basket - Meo Sacchetti : “L’Italia andrà al Mondiale anche senza Gallinari - l’azzurro bisogna sentirselo addosso”. Petrucci difende il giocatore : Il giorno dopo le convocazioni di Meo Sacchetti per le gare di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia giocherà con Polonia e Ungheria il 14 e 17 dicembre, a tenere banco nelle discussioni sono più gli assenti dei presenti. Sul banco degli imputati finiscono Danilo Gallinari e Marco Belinelli, che avrebbero dovuto far parte della spedizione settembrina degli azzurri e si sono tirati indietro in considerazione delle loro ...

Basket – Europeo U16 femminile : Italia da sogno - staccato il pass per la semifinale : Europeo Under 16 femminile di Kaunas, Italia in semifinale. Le Azzurre battono la Francia (61-59) in rimonta. Venerdì la squadra di Giovanni Lucchesi sfida la Spagna (ore 20.15) Non si ferma la corsa dell’Under 16 femminile, che a Kaunas coglie la quinta vittoria consecutiva, supera la Francia nei quarti di finale e venerdì alle ore 20.15 affronta la Spagna in semifinale. Turchia-Repubblica Ceca è la sfida dall’altra parte del tabellone. ...

Basket - Europei Under 16 femminili : Italia in semifinale - battuta in rimonta la Francia con grandi Nasraoui e Natali : L’estate delle nazionali giovanili sta chiudendosi con una bella tinta d’azzurro: le più giovani, le Under 16, sono arrivate alla semifinale degli Europei di categoria in corso a Kaunas battendo la Francia per 61-59 al termine di una partita combattutissima, risolta solo all’ultimo possesso con una gran difesa delle nostre, trascinate da Meriem Nasraoui (19 punti, prodotto di Costa Masnaga, club di Serie A2) e da Giulia Natali ...

Basket - Jeff Brooks è quasi italiano : “Documenti fatti - sto aspettando. Voglio subito la Nazionale” : Jeff Brooks sta attendendo il passaporto italiano già da diversi mesi, l’americano aspetta il documento che gli permetterebbe di giocare con la nostra Nazionale e spera di averlo a disposizione già entro il prossimo 3 settembre in modo da poter scendere in campo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali 2019 (14 settembre contro la Polonia, tre giorni più tardi contro l’Ungheria). L’ala dell’Olimpia Milano figura ...

Basket - i convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana : I convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana sono stati diramati oggi e comunicati dal sito ufficiale della Fip Un comunicato sul sito della Fip, annuncia i convocati di coach Sacchetti per le prossime gare della Nazionale azzurra. “L’attesa è finita. Sabato prossimo, 25 agosto, la Nazionale si radunerà in Trentino, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale cinese del ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket femminile : Italia ancora sconfitta in Francia - ma ci sono miglioramenti : Seconda amichevole e seconda sconfitta per l’Italia contro la Francia ad Anglet. Le azzurre, pur mostrandosi in miglior giornata rispetto a ieri, sono state sconfitte per 53-74. Per la formazione di Marco Crespi, che quest’oggi ha lasciato a riposo Elisa Ercoli e Valeria Battisodo, la più prolifica realizzatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, seguita da Olbis Andrè con 12 e Francesca Dotto con 11. In casa francese, Marine Johannes ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia eliminata agli ottavi dall’Argentina : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia nei Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 59-46 al termine di una partita nella quale è stato decisivo il parziale di 21-7 nel primo quarto dei sudamericani. Fatale un inizio davvero complicato per l’Italia, che ha segnato il primo canestro dalla lunetta dopo oltre la prima metà del primo ...

