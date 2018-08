Basket | Europei Under 16 femminili | Italia in finale! Spagna battuta in una semifinale

Basket - Europei Under 16 femminili : Italia in semifinale - battuta in rimonta la Francia con grandi Nasraoui e Natali : L’estate delle nazionali giovanili sta chiudendosi con una bella tinta d’azzurro: le più giovani, le Under 16, sono arrivate alla semifinale degli Europei di categoria in corso a Kaunas battendo la Francia per 61-59 al termine di una partita combattutissima, risolta solo all’ultimo possesso con una gran difesa delle nostre, trascinate da Meriem Nasraoui (19 punti, prodotto di Costa Masnaga, club di Serie A2) e da Giulia Natali ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket - Europei Under 16 maschili : l’Italia batte l’Olanda ed evita di giocare le partite per non scendere in Division B : Agli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), l’Italia, dopo aver perso in modo netto due partite su tre nel suo girone e gli ottavi contro la Croazia, è riuscita a togliersi da acque che potevano diventare pericolose: battendo l’Olanda per 80-45 in una partita mai in discussione, gli azzurri si sono guadagnati in automatico la permanenza nella Division A per la categoria, evitando di giocare le partite dal 13° ...

Basket – Europei U16 maschile : domani l’esordio azzurro con la Francia : Europeo U16 maschile, domani il via a Novi Sad (Serbia). Gli Azzurri all’esordio affrontano la Francia alle 20.30. Diretta delle partite sulla pagina Facebook della FIP Esattamente un anno fa la Nazionale Under 16 maschile aprì l’Europeo perdendo di 5 punti contro i futuri campioni della Francia. l’esordio nella rassegna continentale di quest’anno mette nuovamente di fronte gli Azzurri ai transalpini, domani alle 20.30 con diretta ...

Basket femminile - Europei Under 18 : Italia eliminata agli ottavi di finale dalla Germania : Finisce agli ottavi di finale il cammino dell’Italia negli Europei Under 18 di Basket femminile. Le azzurrine sono state sconfitto dalla Germania con il punteggio di 67-47 ed ora dovranno affrontare le sfide per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Una partita difficile per l’Italia con nessuna giocatrice che è riuscita a raggiungere la doppia cifra. Le migliori marcatrici sono state Giulia Ianezic e Alice Gregori con 7 punti; ...

Basket femminile - Europei Under 18 : grande rimonta delle azzurrine. Belgio battuto : Seconda vittoria per l’Italia agli Europei di Basket femminile Under 18. Le azzurrine hanno sconfitto il Belgio di misura per 55-53 grazie ad un canestro a 40 secondi dalla fine di Sara Toffolo e dopo una rimonta sensazionale. Adesso negli ottavi di finale l’Italia affronterà la Germania. Migliori marcatrici dell’incontro Alessandra Orsili e Alice Gregori con 12 punti ed uniche anche in doppia cifra in casa Italia. Al Belgio, invece, non bastano ...

Basket femminile - Europei Under 18 2018 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Svezia : prima vittoria per l’Italia agli Europei U18 di Basket femminile che si stanno giocando al PalaCarnera di Udine. Le azzurre, dopo la sconfitta patita all’esordio contro la Croazia, oggi hanno demolito la Svezia per 62-50 e domani sera (ore 21.00) giocheranno l’ultima partita della fase a gironi contro il Belgio (questa fase serve solo per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta che inizierà con gli ottavi di ...

Basket - Europei U18 2018 : l’Italia chiude al decimo posto : L’Italia ha chiuso al decimo posto gli Europei U18 di Basket maschile che si sono conclusi oggi a Riga (Lettonia). La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Spagna per 80-62 nella finalina che metteva in palio il nono posto. I ragazzi di coach Andrea Capobianco sono andati sotto nel primo quarto dove hanno subito ben 23 punti e sono sempre stati costretti a inseguire non riuscendo mai a impensierire gli iberici. In doppia cifra Matteo ...

Basket femminile - Europei Under18 : Italia-Croazia 52-56 - le azzurrine cadono nel primo impegno ad Udine : Non inizia nel migliore dei modi il percorso europeo della Nazionale Under18 di Basket femminile nel primo impegno ad Udine contro la Croazia. Il risultato in favore della formazione slava è stato di 56-52 al termine di un match molto tirato e deciso sui dettagli in cui le azzurrine non sono state, forse, puntuali nelle fasi decisive, pagando anche lo scotto dell’esordio. Comunque il roster di Francesco Iurlaro tornerà in campo domani per ...

Basket - Europei U18 2018 : l’Italia si arrende alla Russia. Azzurri eliminati agli ottavi : È durata poco l’avventura dell’Italia agli Europei di Basket Under 18. Dopo il terzo posto nel girone, non eliminatorio, gli Azzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Russia, che ha vinto per 79-66 al termine di una partita a senso unico. La Nazionale di Andrea Capobianco ha provato a lottare, ma alla lunga ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità degli avversari. Non c’è stata storia, come detto, nonostante la ...

Basket - Europei Under 18 maschili : l’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia battuta dalla Croazia nei quarti di finale - fatale l’ultimo quarto : L’Italia non correrà per il podio agli Europei Under 20 di Chemnitz (Germania). Gli azzurri, allenati da Eugenio Dalmasson, sono stati sconfitti nei quarti di finale per 68-79 dalla Croazia, che ha meglio interpretato l’ultimo quarto. Gli azzurri giocheranno ora per i posti dal 5° all’8°. Nel gruppo Italiano, i migliori della serata sono stati nuovamente Tommaso Oxilia con 14 punti e Davide Moretti con 13 punti. La Croazia ha ...

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia ai quarti - eliminata la Grecia detentrice del titolo. Adesso c’è la Croazia : Sembra passato un secolo, e invece soltanto un anno fa l’Italia si trovava a lottare per non retrocedere nella Division B degli Europei Under 20. Invece, grazie al salvataggio di 12 mesi fa pur con una squadra piena di problemi, oggi, a Chemnitz (Germania), gli azzurri possono festeggiare l’ingresso nei quarti di finale, avendo battuto per 76-70 la Grecia, che lo scorso anno aveva vinto il titolo e che presentava quattro elementi di ...