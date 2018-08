Banca Carige | anche Coop Liguria presenta la sua lista in vista del rinnovo del board

Vola a Piazza Affari Banca Carige : Prepotente rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più fiacca rispetto ...

Banca Carige - Malacalza Investimenti presenta lista per il CdA : Teleborsa, - Malacalza Investimenti, in qualità di azionista di Banca Carige con il 23,9586% del capitale sociale, comunica di aver presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio di ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,25%. La tendenza ad una settimana di Banca Carige è più ...

Banca Carige - comitato gestori presenta lista minoranza per rinnovo CdA : Teleborsa, - Il comitato dei gestori di Banca Carige , che rappresenta SGR e investitori istituzionali presenti nel capitale, ha presentato una propria lista per il rinnovo del CdA , in vista dell'...

Banca Carige - si dimette anche Pezzolo : consiglio d'Amministrazione in bilico : Genova - Nuove dimissioni dal Cda di Carige: l'addio di oggi è quello dell'avvocato Massimo Pezzolo , uomo di fiducia della famiglia Malacalza, che porta a 7 il numero delle defezioni su un totale di ...

Banca Carige - il rating a picco e fuga di massa dal Cda : c'è chi parla di bail-in : Fuoco incrociato su uno dei maggiori istituti di credito italiano, assediato da una lettera della Bce che ne ha messo in discussione la solidità del capitale e da una raffica di dimissioni dal Cda. Si ...

Banca Carige - i piccoli azionisti si rivolgono alla Procura : 'Fate chiarezza' : Genova - L'associazione dei piccoli azionisti di Banca Carige ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Genova sollecitando 'con urgenza' un intervento della magistratura per ...

Carige in trattativa per cedere la quota in Banca d'Italia : Rumors sulla cessione da 302 milioni per la Banca genovese

Banca Carige - le posizioni corte di GLG Partners : Dal 7 agosto 2018, la società GLG Partners ha una posizione ribassista su Banca Carige , dello 0,55%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Banca Carige in difficoltà - Moody's abbassa rating : Si muove in calo Banca Carige , con una flessione dell'1,06% sui valori precedenti dopo che Moody's ha rivisto al ribasso il proprio giudizio e messo sotto revisione il rating per un possibile ...