Bagaglio a bordo | Ryanair cambia ancora

(Di venerdì 24 agosto 2018) Addio al secondogratuitamente.di nuovo le regole sulle valigie e saluta, pare definitivamente, l’era del trolley, fino a 10 chili, in più rispetto alla borsa o allo zaino. A partire da novembre per i voli e da settembre per le prenotazioni toccherà pagare. Chi ha già una prenotazione può accettare le nuove regole o vedersi restituire i soldi del biglietto. Come è spesso accaduto in passato quello che la compagnia irlandese concedeva gratuitamente ora diventa a pagamento. Già da gennaio chi voleva in cabina il trolley a mano sui voli, oltre a zaino o borsa del pc di dimensioni non superiori a 40 x 25 x 20 cm, doveva acquistare, per 6 euro, un pacchetto premium, cioè l’imbarco prioritario, altrimenti si vedeva prendere la valigia alla scaletta e la ritrovava sui rulli della riconsegna bagagli. Il tutto però a costo zero. Dal 1 novembre resta ...