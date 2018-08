Autunno più avanti Analisi del bollettino meteo mensile dell' Aeronautica Militare

Le serie tv più attese dell’Autunno 2018 : In estate il mondo delle serie tv non si è fermato e per l’autunno ha in serbo delle gustose novità. Ci sono titoli che ritornano con nuove stagioni come Lucifer e debutti come quello di Gone, ma soprattutto tante star hollywoodiane rapite dal mondo delle serie come Emma Stone, Amy Adams e Julia Roberts. Ecco le dieci serie tv più attese di questa stagione che sta per iniziare. Gone – Premium Crime (dal 29 agosto) Tra le prime new entry di ...

Previsioni Meteo - assaggio d’Autunno per il Regno Unito : nel weekend arriva l’aria più fredda dall’inizio di maggio : Parti del Regno Unito si preparano per l’ondata di aria più fredda dalla primavera alla fine di questa settimana, secondo le Previsioni di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Una massa d’aria nettamente più fredda scenderà dalla Groenlandia al Regno Unito da domani, giovedì 23 agosto, e persisterà durante il weekend. Il cambiamento verso condizioni più fresche raggiungerà le aree comprese tra Belfast, Edimburgo e ...

Android 9.0 Pie Go Edition : in Autunno l’os leggero di Google/ Più veloce e più sicuro rispetto ad Oreo : Android 9.0 Pie Edition: in autunno l’os leggero di Google. Più veloce e più sicuro rispetto ad Oreo nella stessa versione "go". L'annuncio di Mountain View nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 13:23:00 GMT)

Android 9 Pie (Go Edition) arriverà in Autunno e sarà ancora più leggero : sarà necessario attendere fino al prossimo autunno per vedere la versione Go di Android 9 Pie, che promette di essere ancora più leggera della versione precedente. L'articolo Android 9 Pie (Go Edition) arriverà in autunno e sarà ancora più leggero proviene da TuttoAndroid.

Palinsesti Rai e Mediaset Autunno 2018 : le date d'inizio dei programmi più attesi : Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva Rai e Mediaset e in queste ore sono state comunicate le date d'inizio dei vari programmi che rivedremo in onda in daytime e prime time a partire dal mese di settembre. Tante le novità che vedremo in onda su Raiuno e Canale 5, che dal prossimo 10 settembre riapriranno dopo la consueta sosta estiva. Tra le sfide più attese vi è quella del pomeriggio tra Maria De Filippi, Caterina Balivo e ...

Borse e spread - avvio d’agosto rovente. Ecco perché l’Autunno potrebbe essere ancora più caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono e Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook. E dopo l’estate una serie di appuntamenti rischia di frenare l’andamento dei mercati: l’acuirsi della guerra commerciale, le oscillazioni delle valute, le misure delle banche centrali e la formazione della legge di bilancio in Italia, nel mirino di molti investitori ...

Borse - avvio d’agosto rovente. Ecco perchè l’Autunno potrebbe essere ancora più caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono. Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook...

Attualità in TV - torna in Autunno Mai più bullismo su Rai Due per la sua terza edizione : E’ stata annunciata la terza edizione del fortunato docu-reality Mai più bullismo, trasmissione di Rai Due avente come tema le meccaniche del fenomeno del bullismo, da sempre uno dei più grossi problemi (che negli anni prende sempre maggior piede in ogni sua forma) che colpiscono i giovani di oggi, soprattutto nelle scuole, visto che la fascia di età dove si verifica il maggior numero di casi di bullismo è quella dell’adolescenza. L’edizione in ...

Sergio Mattarella - Luigi Bisignani : 'È terrorizzato - il voto in Autunno è più che una ipotesi' : Dei profondi e gravi timori che scuotono Sergio Mattarella ce ne dà conto Luigi Bisignani , uno che quando si tratta di palazzi e potere ha sempre informazioni privilegiate. Già, l'inquilino del Colle ...