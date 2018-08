Auto perde il controllo e finisce contro la fermata del bus

Djokovic perde l’Auto e si “arrabbia”… in italiano! [VIDEO] : Novak Djokovic nel più classico caso di smarrimento di automobile all’interno di un parcheggio, il tennista perde auto e ‘staffe’ “Mamma mia, mamma mia! Che cosa sta succedendo?” Novak Djokovic inveisce in italiano a causa dello ‘smarrimento’ della sua auto. A chi non è capitato di uscire da un qualsiasi centro commerciale o locale di ristoro, e non trovare la propria auto nel parcheggio? Bene, è ...

Perde il controllo dell’Auto e finisce contro un muro nel Ragusano - morta 24enne : Una ragazza di ventiquattro anni è morta in un incidente stradale sulla strada provinciale Acate-Dirillo nel Ragusano. Si chiamava Greta Celeste: sola in auto, la giovane avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto, andando prima a sbattere contro il guardrail e finendo la sua corsa contro un muro.Continua a leggere

ARISA COMPIE 36 ANNI/ Su Facebook il suo Auto-augurio : "Non perderti - Rosalba" : ARISA festeggia i suoi 36 ANNI in tour: "Rimani sempre te stessa, non perderti, piccola Rosa-lba". Su Facebook, il suo auto-augurio è dolce e condiviso.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:43:00 GMT)

Fiat Chrysler Automobiles perde oltre 6 miliardi di euro nel dopo Marchionne : Il calo, però, non è tutta colpa di FCA in quanto il settore dell'automotive sta attraversando un periodo di stagnazione tra minacce di dazi e il rallentamento dell'economia cinese. Inoltre, gli ...

La canzone d'Autore perde Claudio Lolli : 21.54 Dopo una lunga lotta contro il cancro, è morto Claudio Lolli. Il cantautore bolognese aveva 68 anni. In 46 anni di carriera ha prodotto 20 album. Il primo nel 1972, 'Aspettando Godot'. L'ultimo, 'Il grande freddo', uscito nel 2017, premiato con la Targa Tenco come "miglior disco dell'anno in assoluto". Cantava di politica, crisi sociale e culturale, amicizia e anche di morte. Oltre a essere un poeta, era stato anche professore liceale. ...

Atlantia - la società che controlla Autostrade per l’Italia - sta perdendo il 25 per cento in borsa : Atlantia, la società che controlla tra le altre cose l’autostrada A10 dove si trovava il ponte Morandi, sta perdendo il 25 per cento alla borsa di Milano (qui trovate la quotazione aggiornata in diretta). Atlantia controlla al 100 per cento The post Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia, sta perdendo il 25 per cento in borsa appeared first on Il Post.

Nettuno - ubriaco perde il controllo dell'Auto e finisce contro un palo : la figlia di 9 anni muore sul colpo : Ancora una piccola vita spezzata in un incidente stradale questa notte poco dopo le 24 in via dei Frati a Nettuno, una strada interna che dal centro della cittadina balneare porta verso la periferia . ...

Perde il controllo dell'Auto - muore a 24 anni accanto alla fidanzata : L'incidente la notte scorsa sulla Ferrara-Mare, nei pressi di Masi Torello. La ragazza, 27 anni, ricoverata in ospedale

Musei dell'Auto - Tutte le collezioni da non perdere - FOTO GALLERY : Custodiscono auto, ma soprattutto passione. I Musei dellautomobile sono presenti in ogni parte dEuropa e del mondo. Potete trovarne alcuni nella nostra lunga galleria di immagini, dove abbiamo selezionato quelli più belli e spettacolari.Poli moderni. Il più recente della nostra rassegna si trova in Germania, ma è legato a un marchio giapponese: parliamo del Mazda Classic Car Museum di Augusta, che abbiamo visitato con i cugini di Ruoteclassiche. ...

Roberto Mancini secondo mamma Marianna - dal parto in cui rischiò di perdere la vita all’incidente in Auto a 15 anni : “era un bimbo discolo” : Il bambino Roberto Mancini raccontato da mamma Marianna, la donna che conosce meglio al mondo il nuovo ct della Nazionale italiana Roberto Mancini secondo mamma Marianna. Il nuovo Ct della Nazionale italiana raccontato dalla donna che lo conosce meglio e che ha rivelato gli episodi più simpatici della sua infanzia al Corriere della Sera. “Molto bello e molto discolo – ha detto la signora Marianna – era iperattivo, ...

Bra : perde il controllo dell'Auto e finisce contro il guardrail : pompieri all'opera per liberarlo dalle lamiere : Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 7 di domenica 5 agosto a Bra sulla tangenziale che porta verso Cavallermaggiore. Un'auto si è scontrata violentemente contro un guardrail prendendolo di ...

Biagio Antonacci fa l'Autostop per non perdere il traghetto : Un autostop molto social. Biagio Antonacci - si legge su 'La Nazione' online sceglie un modo di viaggiare in voga alcuni anni fa per raccontare la sua estate. E lo fa a Portoferraio, nella zona portuale della località dell'Isola d'Elba, quella che porta ai traghetti: è qui che ha girato un video, poi inserito sulla sua seguitissima pagina Facebook, in cui appunto si mette nei panni dell'autostoppista ...