Australia | via Turnbull | Morrison premier

TV - Rai5 : “Coast Australia” - viaggio lungo la costa dello Stato di Victoria : Un viaggio lungo la costa dello Stato australiano di Victoria, tra magnifici capolavori d’ingegneria e luoghi di intensa bellezza, ma anche fonte di pericolo. Nel nuovo episodio della serie “Coast Australia”, in onda domenica 19 agosto alle 21.15 su Rai5, lo storico e archeologo Neil Oliver prosegue la sua esplorazione delle coste australiane con l’antropologa Xanthe Mallett, che svelerà il mistero di un tragico affondamento che ha segnato la ...

Australia - premier al Papa : 'Via arcivescovo che coprì prete pedofilo' - : Malcolm Turnbull in un appello al pontefice ha chiesto la rimozione del 67enne Philip Wilson. Lo scorso luglio, il religioso era stato condannato a 12 mesi di arresti domiciliari per aver coperto ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia (2) : (AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia (2) : (AdnKronos) – “L’attenzione prioritaria di Ansaldo STS sul potenziamento della sicurezza delle soluzioni per la gestione ferroviaria, ha portato a molti altri progressi nello sviluppo negli ultimi 12 mesi”, ha dichiarato Michele Fracchiolla, Ansaldo STS President for Freight. “Il completamento con successo di questa prima corsa treno interamente autonoma dalla miniera al porto è un passo significativo per ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

Mondiale Motocross Junior - Guadagnini - Viano e Rispoli in Australia : Una manifestazione che evoca ottimi ricordi agli appassionati italiani: nel 2017 la Maglia Azzurra salì sul podio con un bel 3° posto e Gianluca Facchetti si laureò Campione del Mondo 125 cc. Nella ...

Mondiale Motocross Junior – Guadagnini - Viano e Rispoli in Australia : Guadagnini, Viano e Rispoli in Australia per il Mondiale Motocross Junior Domenica 26 agosto la pista australiana di Horsham ospiterà il FIM Junior Motocross World Championship, il Mondiale MX per i giovani delle classi 125 cc, 85 cc e 65 cc. Una manifestazione che evoca ottimi ricordi agli appassionati italiani: nel 2017 la Maglia Azzurra salì sul podio con un bel 3° posto e Gianluca Facchetti si laureò Campione del Mondo 125 cc. Nella ...

VIDEO Highlights Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : vittoria dei sudamericani per l’onore. Riviviamo le immagini : Il Perù batte 2-0 l’Australia ai Mondiali 2018 di calcio nell’ultima sfida del Gruppo C. La Blanquirroja riesce a chiudere con una bella vittoria questa rassegna iridata grazie ai gol di Carrillo nel primo tempo e di Guerrero nella ripresa. I sudamericani, che erano già eliminati aritmeticamente, salgono così al terzo posto in classifica e rifilano in ultima posizione i Socceroos, al di sotto delle aspettative nella sfida odierna. Riviviamo le ...

Diretta/ Australia Perù Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via : Diretta Australia Perù, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai Mondiali 2018 i Socceroos sperano ancora nella qualificazione agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:36:00 GMT)

Bruxelles avvia negoziati di libero scambio con l'Australia : Teleborsa, - Mentre la guerra dei dazi continua, l'UE cerca nuovi accordi di libero scambio. Bruxelles lancia un negoziato con l' Australia . Il commissario europeo al Commercio, Cecilia Malmström , ...