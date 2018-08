Australia | premier Turnbull cacciato dai suoi | al suo posto arriva Scott Morrison

Australia - dopo il braccio di ferro Turnbull lascia. I liberali scelgono Morrison come nuovo premier : Il primo ministro uscente ha scelto di non contestare il voto: Turnbull ha ribadito oggi, dopo il voto sulla leadership, che lascerà la politica e di conseguenza il suo seggio in parlamento, che ...

NUOVA ZELANDA VUOLE I RIFUGIATI DELL'Australia/ Ultime notizie : premier offre asilo ai migranti : La NUOVA ZELANDA VUOLE i RIFUGIATI DELL'AUSTRALIA: l'offerta della premier Ardern, "siamo pronti ad aiutare". Intanto il premier australiano Turnbull rischia il posto...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Australia - si dimettono 13 ministri. Il premier : "Non mi piego ai bulli" : Il governo ha sospeso i lavori parlamentari per cercare di risolvere la crisi politica. A guidare il fronte contro di lui è Peter Dutton, ex ministro dell'Interno, che si è detto fiducioso di ...

Nuova Zelanda - per il premier l’Australia deve cambiare la bandiera : Nuova Zelanda, per il premier l’Australia deve cambiare la bandiera Entrambi i vessilli hanno l’emblema dell’Union Jack. La differenza sta solo nel numero di stelle: 6 contro 4 Continua a leggere L'articolo Nuova Zelanda, per il premier l’Australia deve cambiare la bandiera proviene da NewsGo.

Pedofilia - il premier Australiano al Papa : "Licenzi l'arcivescovo Wilson" : Il 67enne Wilson, è il più alto prelato cristiano al mondo ad essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, aveva detto poco dopo la condanna che avrebbe fatto appello e che non si sarebbe ...

Australia - premier al Papa : 'Via arcivescovo che coprì prete pedofilo' - : Malcolm Turnbull in un appello al pontefice ha chiesto la rimozione del 67enne Philip Wilson. Lo scorso luglio, il religioso era stato condannato a 12 mesi di arresti domiciliari per aver coperto ...