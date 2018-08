Australia | Morrison neo premier | l' evangelico che caccia migranti

Sfiduciato Turnbull - in Australia diventa premier Morrison - l'uomo che tiene lontani i migranti : ... Turnbull ha ricordato le realizzazioni del suo governo, ha biasimato le divisioni interne al partito e annunciato che lascera' la politica attiva e non si ripresentera' alle prossime elezioni ...

Australia : premier Turnbull cacciato dai suoi - al suo posto arriva Scott Morrison : La crisi di governo esplosa in Australia si è tradotta nelle dimissioni forzate di Malcom Turnbull, chieste a gran voce dal partito dei conservatori. Non una sorpresa per la politica Australiana, visto che Turnbull è il quarto premier Australiano, in un decennio, ad essere stato fatto fuori dal proprio partito. A prendere il suo posto sarà Scott Morrison, anch'egli del ...