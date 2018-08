Audi - A Pebble Beach debutta la PB18 e-tron

trong>Audi

(Di venerdì 24 agosto 2018) Per la prima volta, ltrong> presenta una concept car atrong>trong>. Si tratta dellatrong> e-, sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica, disegnata nel Centro designtrong> di Malibu, in California. Il nome "trong> e-" indica appuntotrong>trong>, oltre al Dna tecnologico che condivide con la R18 e-, protagonista del mondiale Endurance fino al 2016.Lopposto della Aicon. A prima vista, latrong> e-mostra la sua affinità con un'altra concept car spettacolare con i quattro anelli, come la Aicon, anchessa elettrica. Mentre la Aicon nasceva come auto di lusso, una specie di jet executive su ruote, i progettisti dellatrong> e-hanno puntato sulla guida estrema, partendo dal nome in codice "Level Zero" per indicare la distanza radicale dalla guida autonoma, di cui latrong> e-fa orgogliosamente a meno. Al posto di guida, si trova il cockpit ...