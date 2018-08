Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : argento per l’Italia dalla staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64 : Si arricchisce di una medaglia d’argento il medagliere dell’Italia dell’Atletica paralimpica agli Europei in corso a Berlino: a portarla è la staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64. Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini e ed Andrea Lanfri cedono soltanto alla Germania. Sul traguardo infatti la formazione padrona di casa chiude in 41″42, record dei Campionati, mentre l’Italia è seconda in ...

Atletica paralimpica - Europei 2018 : Giuseppe Campoccio si tinge d’ORO nel lancio del peso F33. Bronzo per Marco Pentagoni nel lungo T63 : Seconda giornata di gare a Berlino (Germania) degli Europei paralimpici Atletica leggera e day-2 in cui sono stati 7 gli atleti azzurri ad esibirsi nel programma odierno. Andiamo dunque a raccontarvi le loro gesta. Il primo a scendere in pedana è stato il giovane Marco Pentagoni impegnato nel salto in lungo, categoria T63. L’azzurro ha conquistato la medaglia di Bronzo con la misura di 5.89 preceduto dal danese Daniel Wagner (6.72, primato ...