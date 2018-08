Atletica paralimpica | Europei Berlino 2018 | argento per l’Italia dalla staffetta 4×100

oasport

(Di venerdì 24 agosto 2018) Si arricchisce di una medaglia d’il medagliere dell’Italia dell’agliin corso a: a portarla è la4×100 maschile T42-47/61-64. Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini e ed Andrea Lanfri cedono soltanto alla Germania. Sul traguardo infatti la formazione padrona di casa chiude in 41″42, record dei Campionati, mentre l’Italia è seconda in 44″17, davanti all’Olanda, alla quale non basta il record nazionale, con 45″63, per andare oltre la medaglia di bronzo. Quarta Francesca Cipelli nel salto in lungo nella classe T37: l’azzurra si è fermata ai piedi del podio con 3.81, stagionale, a soli due centimetri dal bronzo della polacca Natalia Jasinska, terza con 3.83. Oro all’altra polacca Marta Piotrowska con 4.51, record dei campionati,all’islandese ...