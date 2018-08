Atletica – Asta | Stecchi in gara ad Anversa

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l’Italia festeggia i bronzi di Riccardo Bagaini e Diego Gastaldi : Nuove gioie per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Nel quarto giorno di gare sono arrivate altre due medaglie per i nostri colori. Riccardo Bagaini ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri categoria T47 con il tempo di 23.24, suo personale. Non ancora 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 12 ottobre), il piemontese che stravede per Usain Bolt e già medagliato in ...

Europei Atletica 2018 – Tra delusione e consigli - Tamberi commenta il magro bottino dell’Italia : “ora basta alibi” : L’Italia dell’atletica non brilla agli Europei 2018, i risultati deludenti degli azzurri commentati dal saltatore Gianmarco Tamberi Un bilancio disastroso quello dell’Italia agli Europei di atletica 2018. All’Olympiastadion di Berlino gli azzurri non hanno brillato e la Nazionale italiana ha raccolto meno di quello che si poteva aspettare. Con un oro, un argento e quattro bronzi nel medagliere, il bottino azzurro fa ...

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE dell’Italia. Sempre più a picco : Tortu sottotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...

Atletica - Europei 2018 : ultime finali. Duplantis show nell’asta a 6.05 - Evora eterno nel lungo - dominio Wlodarczyk - staffette britanniche : Ultima serata spettacolare agli Europei 2018 di Atletica leggera, ultimi otto titoli assegnati all’Olympia Stadium dove si è chiusa una fantastica edizione della rassegna continentale. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – La gara più bella di questi Europei, sia a livello tecnico che sotto il profilo emozionale. Quattro colossi sono arrivati a sfidarsi a sei metri per la conquista delle medaglie, l’ha spuntata il ...

Europei Atletica 2018 – Crippa lotta come un leone ma non basta - medaglia di legno per l’azzurro nei 5000 metri : L’atleta italiano compie una gara super, ma non riesce a salire sul podio nonostante la rimonta negli ultimi metri Spettacolare quarto posto per Yeman Crippa nella finale dei 5000 dopo il bronzo di martedì sera nella distanza doppia. È la notte della magistrale doppietta del 17enne norvegese Jakob Ingebrigtsen (13:17.06), davanti al fratellone Henrik (13:18.75). Il trentino delle Fiamme Oro guadagna un posto in volata dopo una ...

Atletica - Europei 2018 : Stecchi in finale nell’asta - Mattuzzi incanta sulle siepi - eliminato Donato - staffette da finale : Mattinata ricca di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati maturati all’Olympia Stadium di Berlino, capitale della Germania, dove l’italia ha ottenuto dei buoni risultati. 4X400 (BATTERIE, MASCHILE) – L’Italia di Re, Aceti, Tricca, Scotti passa il turno e accede alla finale. Clicca qui per la cronaca. 4X400 (BATTERIE, FEMMINILE) – L’Italia di Grenot, ...

Atletica - Europei 2018 : Warholm-Guliyev - doppietta dopo i Mondiali. Stefanidi domina l’asta - Mekhissi show - giavellotto tedesco : Serata spettacolare agli Europei 2018 di Atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino, non sono mancate delle prestazioni importanti e le emozioni si sono fatte sentire in lungo e in largo. 200 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 3000 METRI SIEPI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 400 METRI OSTACOLI (MASCHILE) – Stellare doppietta del norvegese Karsten Warholm. Il Campione del ...

Atletica - Europei 2018 : Gianmarco Tamberi vola in semifinale - basta 2.25. Il Campione difenderà il titolo : Gianmarco Tamberi vola in Finale nel salto in alto agli Europei 2018 di Atletica leggera e tra due giorni potrà difendere il titolo che ha conquistato due anni fa. Il marchigiano rientra tra i migliori dodici grazie al 2.25 saltato al secondo tentativo: misura modesta ma tanto basta in una qualifica dai bassi contenuti tecnici, Gimbo è il quinto in classifica e ora proverà a lottare per le medaglie. Dopo l’infortunio patito ormai due anni ...

Atletica - Diamond League Londra 2018 : Ronnie Baker torna al successo nei 100m - Sam Kendrick prima soffre poi vola nel salto con l’asta : L‘undicesima tappa della Diamond League di Atletica presenta un programma ricco di eventi che si divide in due giornate. Tante emozioni e testa a testa nel sabato pomeriggio all’Olympic Stadium di Londra (di seguito tutti i risultati). Domani scendono in campo le azzurre Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto, insieme a Yusneysi Santiusti negli 800m femminili (non-Diamond League) salto CON l’asta (maschile) – Quarto ...

Atletica – In Spagna gli azzurri alla prova in alto - asta - lungo e triplo! : Il salto protagonista dell’esperienza spagnola degli italiani ad Avila, le 4 specialità vedranno gli italiani al centro della scena Salti azzurri ad Avila per un incontro internazionale tutto dedicato alle quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Oggi l’Italia Team affronta i padroni di casa della Spagna e il Portogallo, oltre a una selezione di atleti cubani presenti a livello individuale. In programma 8 gare, 4 ...

Atletica - Diamond League 2018 : Renaud Lavillenie vince l'antipasto di Losanna - 5.91 nell'asta sul lungolago : Il transalpino è riuscito a sconfiggere il polacco Pawel Wijchiechowski , 5.84 alla terza, poi due nulli a 5.97, e lo statunitense Sam Kendricks , 5.77 per il Campione del Mondo che ha poi fallito 5.