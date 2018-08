ASUS ZenFone 5Z e Honor View 10 si aggiornano con tante novità

Boom di segnalazioni per ASUS ZenFone 3 sui tempi di ricarica : quali le cause e le soluzioni? : Si sta diffondendo a macchia d'olio un problema anomalo per quanto riguarda le diverse versioni dell'Asus ZenFone 3 in commercio, in riferimento anche ai modelli Zoom e Max per intenderci. Pur confermando un trend positivo in merito all'autonomia, esattamente come vi avevamo riportato pochi giorni fa su queste pagine, oggi 22 agosto diventa impossibile non prendere in esame alcune segnalazioni che potrebbero far scattare l'allarme ai tecnici del ...

Su ASUS Shop gli smartphone della gamma ZenFone 5 a partire da 299 euro : Dal sito ASUS Shop arriva una nuova interessante promozione che riguarda gli smartphone della gamma ASUS ZenFone 5. Ecco tutti i dettagli L'articolo Su ASUS Shop gli smartphone della gamma ZenFone 5 a partire da 299 euro proviene da TuttoAndroid.

Iniziano i porting per Android Pie : disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro e ASUS ZenFone Max Pro M1 : Dopo il rilascio dei sorgenti AOSP , il mondo del modding si è attivato per portare il nuovo Android Pie sul maggior numero di dispositivi e nel minor tempo possibile. Alcuni tra i primi smartphone a poter già vantare il supporto non ...

Android 9 Pie arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1 - Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting : Android 9 Pie arriva non ufficialmente su ZenFone Max Pro M1, Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie all'impegno di alcuni sviluppatori. L'articolo Android 9 Pie arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting proviene da TuttoAndroid.

Consigliatissimo l’aggiornamento ASUS ZenFone 3 per la batteria : cosa cambia con firmware 72 : Gran sorpresa di Ferragosto con l'aggiornamento Asus ZenFone 3 di queste ore, valido per ben due modelli della generazione di smartphone non certo più di primo pelo. Ci riferiamo all'update 72 disponibile sia per la variante ZE520KL che ZE552KL. Quali sono le novità messe a punto dagli sviluppatori? La versione esatta del firmware nuovo di zecca è la 15.0410.1807.72 che introduce intanto l'aggiornamento Asus ZenFone 3 di luglio. Si tratta ...

“La natura aperta di Android è la causa della sua endemica tendenza alla vulnerabilità”. E ASUS ZenFone Live… : I ricercatori di Kryptowire hanno prelevato alcuni smartphone che da lì a breve sarebbero stati consegnati rilevando bug su dieci di essi L'articolo “La natura aperta di Android è la causa della sua endemica tendenza alla vulnerabilità”. E ASUS ZenFone Live… proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone Max Pro M1 arriva in Italia : Android stock e batteria da 5000 mAh a 200 euro : ASUS Zenfone Max Pro M1 è in arrivo in Italia in questi giorni ed offre una enorme batteria da 5000 mAh e un software […] L'articolo ASUS Zenfone Max Pro M1 arriva in Italia: Android stock e batteria da 5000 mAh a 200 euro proviene da TuttoAndroid.

Recensione ASUS ZenFone 5Z : specifiche di fascia alta a un prezzo accessibile : Scopri nella nostra Recensione il nuovo ASUS Zenfone 5Z, uno smartphone con caratteristiche da top di gamma a un prezzo accattivante. Tutto su hardware, display, fotocamera, batteria e prezzo. L'articolo Recensione ASUS Zenfone 5Z: specifiche di fascia alta a un prezzo accessibile proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone Live L1 con Android Go arriva sul mercato : Da ASUS arriva un altro smartphone basato sul Progetto Android Go, l'ASUS ZenFone Live L1. Scopriamo insieme quali sono le sue principali feature L'articolo ASUS ZenFone Live L1 con Android Go arriva sul mercato proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5Z si aggiorna e migliora la fotocamera : ASUS ZenFone 5Z sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che introduce una serie di miglioramenti per la fotocamera. L'articolo ASUS ZenFone 5Z si aggiorna e migliora la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) : ASUS rilascia un piccolo ma interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL): miglioramenti per la fotocamera e nuove gesture per la navigation bar L'articolo ASUS rilascia un altro interessante aggiornamento per ZenFone 5 (ZE620KL) proviene da TuttoAndroid.

Grosse novità per gli ASUS ZenFone : dal 31 luglio corposo aggiornamento per ASUS Gallery : Stanno venendo alla luce proprio in queste ore alcune novità che riguardano tutti gli utenti in possesso di un ASUS ZenFone, considerando il fatto che oggi 31 luglio è stata segnalata la disponibilità di un nuovo aggiornamento concentrato su ASUS Gallery. La questione, in modo diverso, investe fondamentalmente diverse generazioni di device, anche se come potremo notare dall'approfondimento di oggi è escluso al momento l'ASUS ZenFone 3 da un ...

ASUS ZenFone Max Pro M1 in arrivo in Europa il 13 agosto a 250 euro : Dovrebbe partire dalla Spagna l'avventura europea di ASUS ZenFone Max Pro M1, smartphone lanciato alla fine di aprile. Ecco feature e possibile prezzo L'articolo ASUS ZenFone Max Pro M1 in arrivo in europa il 13 agosto a 250 euro proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 : ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 e nuove patch di sicurezza: la versione 15.0200.1807.406 è in fase di distribuzione! L'articolo ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con ZenUI 5.0 proviene da TuttoAndroid.