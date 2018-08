Astronomia | diversi miliardi di anni fa la Via Lattea è morta e poi è rinata

Astronomia - che cos’è una “Luna di sangue”? I diversi significati della definizione : “Luna di sangue” non è una definizione scientifica, anche se negli ultimi tempi è ampiamente utilizzata per riferirsi ad un’eclissi totale di luna poiché il satellite in un’eclissi simile assume spesso un colore rossastro. Ma perché la luna diventa rossa? Un’eclissi totale di luna si verifica quando la il satellite si muove attraverso l’ombra della Terra che blocca tutti i raggi solari diretti, impedendo che illuminino la superficie della luna. ...