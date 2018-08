Ascolti TV | Giovedì 23 agosto 2018 Vince Don Matteo 15% | il 9 8% per la fine

davidemaggio

: Ascolti tv giovedì 23 agosto 2018 - Varych4 : Ascolti tv giovedì 23 agosto 2018 - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 23 agosto 2018 - tvblogit : Ascolti tv giovedì 23 agosto 2018 -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Sacrificio d'Amore Su Rai1 la fiction in replica Donha conquistato 2.443.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sacrificio d’Amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 748.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 la quarta puntata del Battiti Live ha intrattenuto 987.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Apple tree yard – In un vicolo cieco ha raccolto davanti al video 880.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Il Prescelto totalizza un a.m. di 695.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 In Onda ha registrato 958.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Un Momento di Follia segna 364.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Fantozzi Subisce Ancora ha raccolto 557.000 spettatori con il 3.2%. Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ottiene.000 spettatori con il %. ...