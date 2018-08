Aru e Nibali alla Vuelta con vista sul Mondiale

Vuelta a España 2018 : tutti i corridori italiani al via. Fabio Aru - Vincenzo Nibali ed Elia Viviani vogliono essere protagonisti : Saranno 20 i corridori italiani al via della Vuelta a España 2018. Si tratta dello stesso numero della scorsa edizione e che pone il Bel Paese come seconda nazione più rappresentata in questa corsa, alle spalle dei padroni di casa della Spagna. Quest’anno avremo tanti corridori in grado di essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via della Vuelta e le loro ambizioni. La punta per la classifica generale sarà Fabio Aru, ...

Vuelta a España 2018 : tutti gli italiani al via. Da Nibali ad Aru - da Viviani a Trentin : 20 azzurri protagonisti : Saranno 20 gli italiani che parteciperanno alla Vuelta a España 2018, terza grande corsa a tappe della stagione che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il nostro contingente sarà il secondo più numeroso in terra iberica, inferiore soltanto a quello della Spagna. Un discreto numero di nostri portacolori cercherà di essere protagonista, ci presenteremo all’appuntamento con alcuni uomini di punta che saranno in grado di regalarci grandi ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo a confronto. Finora mai un vero testa a testa tra i due… : Sono i due corridori italiani più forti nelle corse a tappe sicuramente nell’ultimo lustro. Vincenzo Nibali e Fabio Aru si lanciano verso il finale di stagione andando a caccia di risultati importanti alla prossima Vuelta a España 2018, ovviamente con condizione e obiettivi totalmente diversi. Da ex compagni di squadra a possibili grandi rivali, in uno scontro che non c’è veramente mai stato. I due isolani si sono sempre tenuti in ...

Vuelta 2018 al via : gli obiettivi di Fabio Aru e Vincenzo Nibali : Quest'anno non partono con i favori del pronostico, ma nessuno dei due ha intenzione di andare in Spagna per recitare ruoli...

Vuelta a España 2018 : gli avversari di Nibali e Aru. Presenti Quintana - Lopez e i fratelli Yates : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un parterre davvero stellare infarcito da alcune grandi stelle del ciclismo internazionale che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade iberiche, saranno Presenti alcuni uomini da classifica che possono fare la differenza su un percorso particolarmente impegnativo e caratterizzato da grandi difficoltà altimetriche: una sfilza di salite ...

Vuelta a Espana 2018 : come vederla in tv? Niente Rai - Aru e Nibali saranno solo a pagamento : Ormai il conto alla rovescia sta per scadere. Da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre si correrà la Vuelta a España 2018. La 73ma edizione del grande giro spagnolo vedrà i corridori affrontare un percorso molto duro attraverso 21 tappe per un totale di 3.271 chilometri da percorrere. Lo spettacolo non mancherà visto la presenza di due cronometro individuali, cinque tapponi di alta montagna e ben nove arrivi in saliti complessivi. Assisteremo ...

Fabio Aru : “Voglio il massimo alla Vuelta. Il Mondiale? Perfetto per me. Vincenzo Nibali un grande - devo imparare da lui” : Fabio Aru si sta preparando per essere protagonista alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, ha messo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite e ora vuole provare a fare saltare il banco sulle strade iberiche come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa. Le prime sensazioni emerse dal Giro di Vallonia ...

Vuelta a España 2018 - che parata di stelle! Da Nibali a Sagan - da Aru a Quintana : tanti big a caccia di gloria : La Vuelta a España 2018 si presenta con un cast davvero stellare, degno della terza corsa a tappe della stagione. Ci aspettano tre settimane particolarmente ricche e appassionanti in terra iberica su un percorso particolarmente impegnativo, infarcito di tantissime salite come siamo abituati a vedere in questo evento. Al via di Malaga, previsto sabato 25 ottobre, è prevista una partecipazione di primissimo piano: la startling list provvisoria ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru le stelle : Passati gli Europei, con il magnifico trionfo in quel di Glasgow di Matteo Trentin e dell’intera nazionale italiana di Ciclismo, il mirino di Davide Cassani e della squadra azzurra si sposta verso i Mondiali. Mai come in questo 2018, rispetto alle ultime annate, troveremo un’altimetria ed un percorso perfetti alle caratteristiche della rosa azzurra. Andiamo a scoprire i possibili convocati dell’Italia per la manifestazione ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincere i Mondiali? Ci credo! Ce la giocheremo da squadra. Nibali - Aru - Moscon… formazione da definire” : Davide Cassani ha conquistato il suo primo titolo da quando è CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su strada, domenica ha festeggiato il trionfo di Matteo Trentin agli Europei di Glasgow e ancora oggi fatica a descrivere a parole le emozioni che ha provato sulle strade scozzesi. L’ex corridore aspettava questo momento da più di quattro anni, nelle ultime stagioni gli azzurri erano sempre stati protagonisti nelle corse che contavano ma ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : ufficiale il percorso da scalatori! 5000 metri di dislivello : si scala il Fuji! Nibali e Aru ci pensano… : La UCI ha ufficializzato il percorso su cui si correrà la prova in linea di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale ha presentato il tracciato su cui gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Altimetria assolutamente impegnativa su un percorso infarcito di salite che davvero premierà i ciclisti più completi e preparati. Vediamo nel ...

Ciclismo - Damiano CAruso correrà per la Bahrain Merida : sarà compagno di Vincenzo Nibali : Altro acquisto importante per la Bahrain Merida che si rafforza assicurandosi le prestazioni di Damiano Caruso. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30 enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares ...

Ciclismo – La Bahrain Merida ufficializza un importante ingaggio : CAruso al fianco di Nibali : Damiano Caruso si unisce al Team Bahrain Merida: le parole del nuovo ingaggio della squadra di Vincenzo Nibali La Bahrain Merida continua il suo lavoro per la costruzione di una squadra sempre più forte e competitiva. Dopo l’ingaggio dei due tedeschi Phil Bauhaus e Marcel Sieberg, la squadra di Vincenzo Nibali ha deciso di puntare su un italianissimo: Damiano Caruso farà parte del Team Bahrain Merida a partire dalla stagione 2019. ...

Tour de France - ecco la nuova classifica generale : Nibali è 4° - Pozzovivo 17° e CAruso 18°. Domani l’epica Alpe d’Huez : dettagli e altimetria : Tour de France, classifica generale stravolta nel secondo tappone alpino grazie agli attacchi di Movistar, Bahrain e Dumoulin. E Domani c’è l’Alpe d’Huez Nel giorno del 104° anniversario della nascita di Gino Bartali, finalmente abbiamo assistito ad un grande spettacolo al Tour de France: una tappa corta e con tantissime salite ha fatto letteralmente “esplodere” il gruppo, tanto che i corridori sono arrivati ...