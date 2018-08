Arriva il whatever it takes di Jerome Powell Fed per domare l' inflazione

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) Quando la pronunciò Mario Draghi fece storia, perché ebbe un effetto balsamico per i mercati finanziari spaventati per il futuro dell'Europa e dell'euro. Oggi che a pronunciare il "it" èal suo primo appuntamento a Jackson Hole il contesto è completamente diverso, ma l'impegno è altrettanto solenne: la Fed è pronta a fare tutto quello che serve se l'si muoverà troppo al rialzo o troppo al ribasso.Stando al numero uno della Fed, "le riforme e i progressi del settore privato nell'ultimo decennio hanno aumentato di tanto la forza e la resilienza del sistema finanziario, con l'intento di ridurre le probabilità che shock finanziari inevitabili diventino crisi". La Fed si trova di fronte a due rischi legati ai tassi, gli stessi che a suo tempo furono descritti anche da Janet Yellen: "muoversi ...