Armi e droga sequestrati a Napoli : c'è anche una pistola-telefonino - : I carabinieri hanno rinvenuto nel quartiere di San Pietro a Patierno 25 chili di stupefacenti e un arsenale: la pistola con l'aspetto di un cellulare, una semiautomatica calibro 22, è particolarmente ...

Una pistola-telefonino nell'arsenale del clan : maxi sequestro di Armi e droga a Napoli : Un arsenale e oltre 25 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia Stella e della stazione di San Pietro a Patierno su un'area di parcheggio privata a Napoli. In...

Mantova : fermato per un controllo gli trovano addosso Armi e droga : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - fermato per un normale controllo, viene trovato in possesso di armi e droga. E' accaduto nel Mantovano a un 40enne che è stato denunciato. L'uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere. addosso gli sono stati

Allevamento abusivo - droga e Armi : arrestata un'intera famiglia : 18 luglio 2018 , modifica il 18 luglio 2018 - 10:38, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Armi - droga e tratta di esseri umani : i business più remunerativi per le mafie : Non solo narcotraffico e contraffazione su scala mondiale. Tra i principali e più remunerativi business criminali per le mafie ci sono anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di essere umani...

Dia : “Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Continua a leggere L'articolo Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita ...

Dia : 'Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua a essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo : infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua ad essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Brindisi - Armi e droga : 15 arresti : 7.19 Oltre 200 carabinieri di Brindisi, con unità cinofile e couadiuvati da un elicottero,hanno arrestato 15 persone con l'accusa, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droghe, nonché di reati in materia di armi e contro il patrimonio. Importante il ruolo svolto da 47enne, madre di un 22enne entrambi arrestati, che provvedeva ad incassare i proventi dello spaccio, a recuperare i crediti, ed avvisare il figlio della presenza dei militari. ...

Riccione - tre arresti per droga e Armi : 6.48 Blitz nella notte in riviera romagnola dove i Carabinieri di Riccione, di Cattolica e della Forestale di Rimini,hanno arrestato 3 componenti di un nucleo familiare:avevano allestito un allevamento abusivo di animali all'interno di un fondo agricolo,in pessime condizioni igienico-sanitarie. Ma durante il blitz i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di droghe e armi, tra cui due pistole ed un fucile con matricola abrasa. ...

Armi - esplosivi e droga dalla Colombia : così il clan faceva "tremare" il paese : ... Rosarno; "Freedom Store di Borgese Caterina", attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, Rosarno; "E20 di Spettacolo di Ursetta Domenico", attività di spettacoli pirotecnici, Vibo Valentia ...

Nascondeva Armi e chili di droga in cantina - arrestato 48enne pregiudicato : A ritrovare 2 pistole con la matricola abrasa e 6 chili di hashis i canti anti-droga dei carabinieri

Milano : nascondono droga e Armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri

Milano : nascondono droga e Armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano.A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla criminalità. L’auto dei due era stata notata gravitare nei pressi di bar e farmacie della zona e di località limitrofe. Così è ...