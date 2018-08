Antonio Pennarella è morto | addio all' attore napoletano volto noto di tante fiction

Antonio Pennarella - morto Nunzio di Un posto al sole/ Era malato da tempo : attore cult della scena napoletana : Antonio Pennarella , morto l' attore napoletano: era Nunzio in Un posto al sole . Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema. Le ultime notizie: sabato i funerali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Un posto al sole : l’attore Antonio Pennarella è morto : morto Antonio Pennarella , Nunzio Vitiello di Un posto al sole Antonio Pennarella è morto all’età di 58 anni. Stimato attore di teatro, di cinema e volto noto del piccolo schermo, si è spento questa mattina, venedì 24 agosto, dopo aver combattuto per tanto tempo contro una brutta malattia, lasciando nel dolore i suoi cari e suoi tanti estimatori. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa di Via Porta San Gennaro a Napoli. ...

Addio Antonio Pennarella - morto il boss di Un posto al sole Nunzio Vintariello : “Caro Antonio , ti porteremo sempre nel cuore così, con la tua travolgente simpatia, buon viaggio”. Un semplice messaggio postato sulla pagina Facebook di Un posto al sole annuncia la morte di Antonio Pennarella , il boss Nunzio Vintariello della soap opera di Rai3. L’attore malato da tempo aveva 58 anni. I funerali sono previsti per sabato 25 agosto alle ore 11 a Napoli, nella chiesa di via porta San Gennaro. Caro Antonio , ...

