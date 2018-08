Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il controller Xbox One

Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale : Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 vanno ad ingrossare le file dei dispositivi che hanno ricevuto una versione non ufficiale di Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

UI Tuner Launcher permette di avviare il menu nascosto delle impostazioni sperimentali di Android 9 pie : UI Tuner Launcher è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di avviare il menu nascosto delle impostazioni sperimentali dell'interfaccia utente di Android 9 Pie senza la necessità di utilizzare comandi ADB o installare un Launcher personalizzato. L'applicazione è una semplice scorciatoia e funziona allo stesso modo di System UI Tuner delle precedenti versioni di Android su tutte le versioni AOSP e Pixel di Android 9 Pie. L'articolo ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Android 9 Pie - mentre il Kirin 980 arriverà il 31 agosto : Affidandoci alle indiscrezioni, possiamo affermare con sufficiente certezza che i Huawei Mate 20 saranno presentati ad ottobre L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Android 9 Pie, mentre il Kirin 980 arriverà il 31 agosto proviene da TuttoAndroid.

Vicina la prima svolta per OnePlus 6 sull’aggiornamento Android Pie 9.0 : novità a settembre? : Potrebbe essere un mese di settembre davvero ricco di novità per i tanti utenti italiani che hanno deciso di puntare su un OnePlus 6 in questo 2018, soprattutto in riferimento a coloro che sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie 9.0. Al momento non abbiamo ancora date esatte per il rilascio del pacchetto software nella sua versione definitiva e stabile, è giusto premetterlo, ma rispetto agli interventi minori di cui vi ...

OnePlus 6 galoppa verso Android 9 Pie : la prima OxygenOS Open Beta arriverà la prossima settimana : Il primo passo verso Android 9 Pie arriverà a breve: tra una settimana OnePlus aprirà il programma OxygenOS Open Beta per l'ultimo suo prodigio L'articolo OnePlus 6 galoppa verso Android 9 Pie: la prima OxygenOS Open Beta arriverà la prossima settimana proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriva su Motorola Nexus 6 e LG Nexus 5X - grazie a un porting non ufficiale : Da tempo Google ha interrotto il supporto a Motorola Nexus 6 e G Nexus 5X, che non ricevono più aggiornamenti ufficiali, ma questo non significa […] L'articolo Android 9 Pie arriva su Motorola Nexus 6 e LG Nexus 5X, grazie a un porting non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Non rinuncia ad Android Pie il duo Nexus 6 e 5X : con aggiornamento tramite porting : Non avete alcuna intenzione di mollare i vostri Nexus 6 e 5X, ma sapete bene che così facendo non riceverete mai ufficialmente l'aggiornamento ad Android Pie 9.0? Possiamo capire il vostro dispiacere, che verrà in qualche modo appianato, almeno questo è il nostro augurio, dalla notizia che stiamo per darvi: grazie al lavoro svolto da due membri di XDA Developers, entrambi i dispositivi potranno provare l'ebrezza che solo l'installazione di una ...

Aggiornamento a Android 9 Pie : quali smartphone possono farlo : quali sono gli smartphone già in lista ufficiale per l’Aggiornamento a Android 9 Pie ossia all’ultima versione del sistema operativo di Google che è stata recentemente rilasciata? Abbiamo preparato un riepilogo di tutti i modelli che sono stati confermati ufficialmente dalle case produttrici come in attesa dell’update che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e mesi. Va da sé che sono molti di più quelli eleggibili e che ...

Quali Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento Android Pie 9.0? Lista e tempistiche : Tempo di primi bilanci per gli utenti in possesso di smartphone di ultima generazione, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti Samsung Galaxy che da un punto di vista hardware e software possiamo considerare più avanzati. Inutile dire che le considerazioni di questi giorni gravitano attorno all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie 9.0, se pensiamo che ad inizio settimana abbiamo già avuto modo di menzionare una svolta preliminare ...

Android 9 Pie : ci sono porting per OnePlus One - 5 e 5T e per i gadget con Project Treble : Android 9 Pie si diffonde a macchia d'olio: escono dei per OnePlus One, 5 e 5T e per gli smartphone con supporto a Project Treble L'articolo Android 9 Pie: ci sono porting per OnePlus One, 5 e 5T e per i gadget con Project Treble proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus riceverà la versione stabile di Android 9 Pie entro settembre : È ancora una volta Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, a confermare la fata di rilascio di Android 9 Pie per Nokia 7 Plus. L'articolo Nokia 7 Plus riceverà la versione stabile di Android 9 Pie entro settembre proviene da TuttoAndroid.

Da settembre Huawei con Android Pie : ecco su quali smartphone : Ha buone intenzioni Huawei per quel che riguarda la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie: stando quanto confidato dal produttore al portale sudafricano 'MyBroadband', la nuova interfaccia proprietaria EMUI 9.0, su cui si baserà Android 9.0 Pie, verrà rilasciata già dal mese prossimo, a margine dell'IFA 2018 di Berlino. I primi dispositivi a ricevere la major-release saranno i vari P20, che potrebbero accoglierlo già a partire da ...

Svolta Android 9.0 Pie in casa Samsung : iniziati i lavori su Galaxy S9 e S9 Plus : Ecco finalmente avviati i lavori di omologazione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie in casa Samsung: anche se in leggero ritardo rispetto agli altri OEM, il momento clou sembra essere arrivato anche per il colosso sudcoreano, a partire dai Galaxy S9 e S9 Plus (più in particolare per i modelli europei G960F/G965F). Vi ricordiamo che Android 9.0 Pie è stato rilasciato ufficialmente da Google lo scorso 6 agosto, con un certo anticipo rispetto a ...

La nuova UI delle app recenti di Android 9 Pie può essere usata anche con i launcher alternativi : La nuova interfaccia delle app recenti di Android 9 Pie può essere usata anche con i launcher alternativi a condizione che lo smartphone abbia il root L'articolo La nuova UI delle app recenti di Android 9 Pie può essere usata anche con i launcher alternativi proviene da TuttoAndroid.