Anche Huawei P10 in aggiornamento | patch di agosto con firmware B375

Il notch Anche su Huawei Mate 20? Eccolo nel nuovo render : Il presunto Huawei Mate 20 si mostra in un nuovo render che unisce le indiscrezioni trapelate finora: cornici sottili e notch nella parte superiore saltano subito all'occhio. L'articolo Il notch anche su Huawei Mate 20? Eccolo nel nuovo render proviene da TuttoAndroid.

Huawei Video : la nuova piattaforma di streaming video presto Anche in Italia : Quello dello streaming video è un settore dove la competizione non manca a colpi di abbonamenti, miliardi di visualizzazioni e contenuti originali che offrono agli utenti del web la possibilità di godere di ogni contenuto possibile direttamente dal proprio smartphone o tablet con qualsiasi risoluzione. E’ chiaro che in mercato del genere i principali esponenti siano colossi del calibro di Netflix e Amazon che da tempo mettono a ...

Dopo la GPU - il gruppo Huawei “mette il turbo” Anche alla CPU : Archiviata la GPU, si passa alla CPU: il duo Huawei Honor, Dopo GPU Turbo vista su Honor Play, ha annunciato CPU Turbo L'articolo Dopo la GPU, il gruppo Huawei “mette il turbo” anche alla CPU proviene da TuttoAndroid.

Anche per TIM Oreo su Huawei P10 Lite : svolta finale il 27 luglio con pacchetto 362 : Ottime notizie per chi attendeva da tempo Oreo su Huawei P10 Lite TIM. Il rilascio dell'aggiornamento software sta riguardando Anche questo operatore, rimasto al palo (fino a questo momento) per la distribuzione di Android 8.0, nonostante i passi in avanti compiuti sugli esemplari no brand, Vodafone, Wind e Tre Italia. Le notifiche OTA sono già partite con segnalazione di un firmware leggermente più recente rispetto almeno a quello in dotazione ...

Huawei punta a superare Apple - Anche senza notche con l’aiuto di Honor : Huawei punta dichiaratamente al secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, senza ricorrere al notch e con l'aiuto di Honor. L'articolo Huawei punta a superare Apple, anche senza notche con l’aiuto di Honor proviene da TuttoAndroid.

Risveglio definitivo Anche per Huawei P9 Lite Vodafone : una bomba l’aggiornamento B345 : Sono notizie estremamente interessanti ed incoraggianti quelle emerse oggi 6 luglio per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P9 Lite brandizzato Vodafone. Premesso che stiamo parlando di una delle versioni più popolari in Italia, insieme a quelle no brand e ai prodotti marchiati TIM, è inevitabile in queste ore un parallelismo proprio con questi ultimi. La patch giunta oggi via OTA, infatti, è la B345 e a quanto pare contiene molte più ...

Smartphone Android in offerta 28 giugno : LG G6 a 279 euro - ma sconti Anche su Honor 10 - Huawei P20 Pro e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi 5 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 28 giugno: LG G6 a 279 euro, ma sconti anche su Honor 10, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

GPU Turbo Anche per Huawei : smartphone subito coinvolti - prime stime sulla batteria : Comincia a prendere forma il progetto GPU Turbo, visto che in queste ore stiamo ufficialmente passando dalla fase di iscrizione al programma beta per Honor 10 ad un progetto concreto per utenti Huawei, con le informazioni preliminari riguardanti sia i device immediatamente coinvolti nel test sul campo, sia soprattutto i benefici reali che potremo toccare con mano qualora il progetto dovesse rispettare le promesse che sono state fatte al pubblico ...

Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock Anche in Italia : Huawei Mate 9 inizia ad aggiornarsi anche in Italia ricevendo una nuova versione del firmware EMUI e introducendo la funzionalità di sblocco col sorriso. L'articolo Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Svolta EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 Pro - novità Anche per altri device Honor e Huawei? : Giunge proprio in queste ore la notizia di un programma chiamato Closed Beta per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 (pur non essendo in commercio quest'ultima versione qui in Europa) per provare l'aggiornamento EMUI 8.1. Si tratta di una potenziale Svolta, che fa il paio con quanto vi ho riportato di recente a proposito dei vari P20, con cui abbiamo in qualche modo assistito ad un'apertura tutto sommato inaspettata da parte del produttore asiatico ...