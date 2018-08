Amazon Consegna In Giornata Anche A Roma

Amazon : il servizio “Consegna Oggi” disponibile anche a Roma : Un catalogo di prodotti molto ampio, prezzi convenienti su milioni di prodotti e spedizioni rapide sono i principali fattori che hanno contribuito all’enorme successo di Amazon, il colosso dello shopping online usato ogni giorno da milioni di persone. Proprio l’ultimo aspetto, quello delle spedizioni, consente ai clienti di ordinare un prodotto online con la certezza di riceverlo a domicilio nell’arco di un tempo molto ...

Consegna oggi arriva a Roma - Amazon estende il servizio Prime : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) I clienti Amazon Prime di Roma potranno usufruire, grazie al servizio Consegna oggi, di consegne ancora più veloci e senza costi aggiuntivi su oltre un milione di prodotti. Effettuando un ordine superiore a 29 euro nel corso della mattina, tipicamente entro le 13, tutti quelli idonei alla Consegna oggi verranno recapitati tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì. (Immagine: ...

Farmaci : Amazon è pronto a consegnarli a domicilio : Amazon ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di PillPack, un’azienda Usa specializzata nella vendita online dei Farmaci e nella loro consegna a domicilio con piani personalizzati per i clienti. Così il colosso mondiali degli acquisti sul web mette un piede nel mercato della distribuzione delle medicine. Le parti – sottolinea una nota di Amazon – prevedono di concludere l’acquisizione durante la ...

Poste Italiane e Amazon : ecco i dettagli dell’accordo che migliorerà la consegna dei pacchi : Si è già parlato della importante rivoluzione strategica messa in atto da Poste Italiane, quel piano conosciuto come Deliver 2022 che punta ad ottimizzare la qualità dei servizi offerti ai clienti, incrementando l’occupazione e puntando maggiormente sull’e-commerce, la cui diffusione ha contribuito a cambiare le abitudini di shopping degli italiani che scelgono sempre più di affidarsi alla rete per i propri acquisti. In questo ...